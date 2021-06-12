Yeni İçme Suyu Hattı Döşeniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni İçme Suyu Hattı Döşeniyor

Yeni İçme Suyu Hattı Döşeniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

YENİ İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYORBayraktepe ve Bağlarbaşı Mahallesinde içme suyu hattında yaşanabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için Yalova Belediyesi ekipleri tarafından içme suyu hat çalışması yapılıyor.

YENİ İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYOR

Bayraktepe ve Bağlarbaşı Mahallesinde içme suyu hattında yaşanabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için Yalova Belediyesi ekipleri tarafından içme suyu hat çalışması yapılıyor. Radar Yolu'nda bulunan 1000'lik depo ile Karatepe mevkii arasında yapılan çalışmalar Terminal Yolu güzergahında devam ediyor. Yapılan yeni içme suyu hattı 2000 bin metre uzunluğunda olup 250 mm çapında boruların döşenmesiyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni İçme Suyu Hattı Döşeniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 19:42:09. #1.16#

title