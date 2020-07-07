Yeni içme suyu hatları döşeniyor
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Yeni içme suyu hatları döşeniyor

Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için sıkıntı yaşanan bölgelerde yeni içme suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Yeni içme suyu hatları döşeniyor
07.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:37

Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde devam eden altyapı çalışmalarının dışında, Hizan Konutları ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı bölgelerde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için 2 bin metre yeni içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamladı.

Daha kaliteli ve sağlıklı bir altyapı hizmeti için çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi, yeni oluşan ve yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan yerleşim alanlarında içme suyu ihtiyacını gidermek için yeni içme suyu hattı döşeme ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalar kapsamında Karşıyaka mahallesinde bulunan Hizan Konutları ve Cumhuriyet mahallesinde bulunan bazı alanlarda 90 mm çapında borular kullanarak, uzun yıllardır içme suyu konusunda yaşanan eksiklikleri giderdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Şehir genelinde devam eden Altyapı çalışmalarının dışında uzun yıllardıryaz aylarında su sıkıntıları yaşayan bazı bölgelerimiz de eksiklikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek için geçen yıl içerisinde yeni sondaj ve su deposu çalışmaları yaptık. Be sezon içerisinde de tespit edilen noktalarda çalışmalarımız devam ediyor. İçme suyu hattı döşeme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalardaki en büyük hedefimiz yaz aylarında yaşanan fazla su tüketiminden dolayı su kesintilerinin yaşanmasını önlemek vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı su kullandırabilmek. Yaptığımız çalışmalar ile yıllardır biriken sorunları tek tek çözüyoruz "dedi

Kaynak: Bültenler

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