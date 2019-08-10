Yeni i10'un İlk Çizimleri

10.08.2019 02:55

CARMEDYA - Hyundai, Yeni i10'un tasarımını gözler önüne seren ilk çizimi geçtiğimiz günlerde paylaştı. Yeni i10, gelecek ay 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dünya lansmanı gerçekleştirilecek. olan Otomobil, yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasındaki kontrastı daha dinamik bir tasarımla vurguluyor. Yeni modelin boyutları, yerini aldığı modele göre artmış durumda.

Yeni i10, geniş ön ızgarası, yeni

farları, tamponu ve aerodinamiği iyileştiren üçgen hava

açıklıklarıyla oldukça sportif bir karaktere sahip. X şeklindeki

yeni C sütunu, aracı tanımlarken, ayrıca bu modelin en önemli

tasarım özelliği olarak da öne çıkıyor. Aracın birçok

noktasında kullanılan bu üçgen tasarım dili, aslında modelin

genişliğini ve dört köşedeki tekerleklerin pozisyonunu da

vurguluyor.

Yeni i10, bir dizi yeni Connected Car

ve güvenlik özelliğine de sahip olacak. Blue Link, Apple Car Play,

Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüş

kamerası gibi donanımlar da otomobilde yer alıyor. Bunlara ek

olarak, Yeni i10, kapsamlı güvenlik paketlerinden birine de sahip.

İleri Çarpışma Önleme Yardımı, sadece araç içindekileri

değil aynı zamanda aracın önündeki yayaları tespit etmek için

de ön radar sensörünü kullanıyor. Araç ayrıca, standart olarak

Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı ile donatılmış.

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