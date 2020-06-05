Yeni Honda HR-V Sport Türkiye'de satışa çıktı
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Yeni Honda HR-V Sport Türkiye'de satışa çıktı

Daha sportif ve güçlü performansıyla öne çıkan yeni Honda HR-V Sport, Türkiye'de 249 bin TL'den satışa sunuldu.

Yeni Honda HR-V Sport Türkiye'de satışa çıktı
05.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:53

Daha sportif ve güçlü performansıyla öne çıkan yeni Honda HR-V Sport, Türkiye'de 249 bin TL'den satışa sunuldu.

Honda açıklamasına göre, yeni Honda HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip 220 Nm tork üretebilen, turbo beslemeli, 1.5 litre hacimli i-VTEC benzinli turbo motoru ile sürüş performansı isteyen kompakt SUV severlerin tüm beklentilerini karşılarken sportif değişimlerle yenilenen iç ve dış görüntüsü ile de dikkati çekiyor.

Dış görünümde bal peteği görünümlü ön ızgarayı tamamlayan siyah renkteki yan marşpiyeller, siyah jantlar, siyah yan aynalar, siyah çamurluk korumalıklar ve siyah arka tampon Honda HR-V'nin sportif ruhunu ortaya koyuyor. Bu parlak siyah detaylara ek olarak LED ön sis farları, 18 inç alaşımlı siyah jantlar, çift egzoz çıkışı ve arka spor tampon da yeni görünümdeki sportif ruhu yansıtan unsurlar arasında yer alıyor.

İç mekanda siyah/koyu kırmızı kombini

Açıklamaya göre, Honda HR-V'nin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen Magic Seat tasarımı da yolcuyu daha da kavrayan bir yapıyla geliştirildi. İç mekanın en belirgin değişimi olan, koltuklarda ve konsolda kendini gösteren siyah ve koyu kırmızı renkleri içeren tasarım ise spor çizgisini güçlendiriyor. Alaşım pedallar da dış gövdedeki parlak siyah detayını tamamlıyor.

Kabin konforu özellikleri arasında "executive" donanımda da yer alan Aktif Gürültü Engelleme Sistemi yer alıyor. Bu özellik ile yeni Honda HR-V'de sürücü ve beraberindeki yolcular saatte 100 kilometre hızla seyahat ederken 65 desibellik kabin gürültüsü hissedebiliyor.

Honda Connect ile gelişmiş multimedya ve bağlanabilirlik çözümleri sunan Honda HR-V Sport, elektrikli park freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve One - Touch Indicator gibi özelliklerin yanı sıra Akıllı Dokunmatik İç Mekan tasarımı da kullanım kolaylığını arttırıyor.

Yeni Honda HR-V Sport'ta bulunan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor.

3 farklı renk seçeneği

Honda'nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi'nde (ADAS) ise aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanılıyor. Altı hava yastığı ile donatılan Honda HR-V Sport'un platformu Honda'nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan AC (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.

Platin Beyaz, Ralli Kırmızı ile Sport versiyona özel Platin Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan CVT otomatik şanzımana sahip yeni Honda HR-V Sport 249 bin TL'den satışa sunuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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