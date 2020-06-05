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Yeni Honda HR-V satışa sunuldu

Bugün satışa sunulan Yeni Honda HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip turbo beslemeli motoru ile markanın sürüş keyfini kompakt SUV segmentine taşıyor.

Yeni Honda HR-V satışa sunuldu
05.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:02

Bugün satışa sunulan Yeni Honda HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip turbo beslemeli motoru ile markanın sürüş keyfini kompakt SUV segmentine taşıyor.

Honda HR-V, sport versiyonu bugün satışa sunuldu. Verilen bilgiye göre, CVT otomatik şanzımana sahip yeni Honda HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip 220 Nm tork üretebilen, turbo beslemeli, 1.5 litre hacimli i-VTEC benzinli turbo motoru ile sürüş performansı isteyen kompakt SUV severlerin tüm beklentilerini karşılarken sportif değişimlerle yenilenen iç ve dış görüntüsü ile de dikkat çekiyor. İlk bakışta dış görünümde dikkati çeken bal peteği görünümlü ön ızgarayı tamamlayan siyah renkteki yan marşpiyeller, siyah jantlar, siyah yan aynalar, siyah çamurluk korumalıklar ve siyah arka tampon Honda HR-V'nin sportif görünüşünü ortaya koyuyor. Parlak siyah detaylara ek olarak LED ön sis farları, 18 alaşımlı siyah jantlar, çift egzoz çıkışı ve arka spor tampon da yeni görünümdeki sportif görünüş sergileyen unsurlar arasında yer alıyor.

İç mekanda siyah ve koyu kırmızı kombin

Aracın iç mekanı hakkında şu bilgiler verildi: "Yeni HR-V'nin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen Magic Seat tasarımı da yolcuyu daha da kavrayan bir yapıyla geliştirildi. İç mekanın en belirgin değişimi olan koltuklarda ve konsolda kendini gösteren siyah ve koyu kırmızı renkleri içeren tasarım ise spor çizgisini güçlendiriyor. Alaşım pedallar da dış gövdedeki parlak siyah detayını tamamlıyor.

Kabin konforu özellikleri arasında Executive donanımda da yer alan Aktif Gürültü Engelleme Sistemi yer alıyor. Bu özellik ile Yeni Honda HR-V'de sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla seyahat ederken sadece 65 dB'lik kabin gürültüsü hissedebiliyor.

Honda Connect ile gelişmiş multimedya ve bağlanabilirlik çözümleri sunan Yeni HR-V Sport, elektrikli park freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve One - Touch Indicator gibi özelliklerin yanı sıra Akıllı Dokunmatik İç Mekan tasarımı da kullanım kolaylığını arttırıyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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