Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek

16.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:12

Erzurum'daki akarsular üzerinde bulunan 30 hidroelektrik santralinin (HES) yanı sıra proje aşamasındaki yeni enerji barajlarının faaliyete geçmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Erzurum'daki akarsular üzerinde bulunan 30 hidroelektrik santralinin (HES) yanı sıra proje aşamasındaki yeni enerji barajlarının faaliyete geçmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Kentten doğan Çoruh, Fırat (Karasu kolu) ve Aras Havzası'ndaki akarsular üzerinde aktif halde 4'ü baraj, diğerleri de regülatörlü 30 HES bulunuyor. 818,76 MWe kurulu gücünde, 2.464,73 GWh yıllık ortalama üretim kapasitesindeki 30 HES tesisine ek olarak 561,76 MWe kurulu gücünde, 1.587,95 GWh yıllık ortalama üretim kapasitesinde 24 HES projesi daha hayata geçirilecek.

Kentte 470 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan mevcut HES tesislerinden, ekonomiye yıllık ortalama 1 milyar 349 milyon 440 bin lira katkı sağlanıyor.

Yeni projelerin yıllık 869 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor

Yaklaşık 330 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki yeni HES projeleriyle de yıllık ortalama 869 milyon 400 bin liralık ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AA muhabirine, Erzurum'da içme suyu, sulama ve enerji alanlarında yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin çatısı niteliğindeki Çoruh, Aras ve Karasu Nehirlerinin doğduğu Erzurum'un, su potansiyeli açısından kendi kendine yeten bir kent olduğunu ifade eden Köleoğlu, kentte, enerji konusunda da ciddi yatırımların bulunduğunu belirtti.

Köleoğlu, Erzurum'da 24 hidroelektrik santralinin proje çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Santrallerin özel sektör eliyle yapılacağını aktaran Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan 30 hidroelektrik santralinden 4'ü baraj, 26'sı ise regülatörlü santrallerdir. İşletmeye açılan toplam tesislerle beraber yaklaşık 442 bin kişinin günlük hayatında kullanabileceği enerji Erzurum'da üretilmektedir. İşletmeye açılacak 24 HES projesiyle 285 bin kişinin günlük hayatında kullanacağı elektriğin üretimini sağlayacağız."

Köleoğlu, faaliyetteki ve tamamlanacak projelerle Erzurum'da günlük 800 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını, ekonomiye de yıllık 2 milyar 218 milyon lira katkı sağlanacağını söyledi.

Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek
Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek
Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek
Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Şener Oğuzhan Koç Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:16:09. #1.14#
title