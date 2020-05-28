Yeni hedef polis ve bekçiler oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni hedef polis ve bekçiler oldu

Son günlerde bazı yayın organlarının yeni hedefi vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli polis ve bekçiler oldu.

Yeni hedef polis ve bekçiler oldu
28.05.2020 00:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:25

Son günlerde bazı yayın organlarının yeni hedefi vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli polis ve bekçiler oldu. Polis ve bekçilerin olaylara müdahale etmesi terör yandaşları tarafından suç sayılırken, işlenen suçlar ise görmezden gelindi.

Edinilen bilgilere göre, pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların emekli maaşından gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayan, yeri geldiğinde tarla süren polis ve bekçilerin bu hizmetleri bazı kesimleri rahatsız etti. Son dönemde gerek sosyal medya üzerinden gerekse bazı basın yayın organları tarafından paylaşılan gerçeği yansıtmayan haberlerle polis ve bekçilere yönelik sistematik bir algı operasyonu başlatıldı.

Polis ve bekçilere yönelik paylaşılan gerçeği yansıtmayan haberlerin bazıları

Bazı yayın organlarınca Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda alkol kullanan bazı vatandaşlara polis tarafından "şiddet" uygulandığı, biber gazı sıkıldığı ve havaya ateş açıldığı şeklinde haberlere yer verildi. Olayla ilgili Edirne Valiliğince yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "24.05.2020 günü saat 15.20 sıralarında Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ konutları bölgesinde TOKİ Camii ile E5 Blok arasında bulunan Belde Sokak üzerindeki kaldırım kenarına kurulu masa etrafında oturarak alkol alan şahıslara sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet güçlerimizce kimlik sorulması üzerine ilgili şahıslar zorluk çıkarmıştır. Akabinde bölgede kalabalığın toplanması üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş ve uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde polis ve bekçinin bir kişiyi ters kelepçeleyerek yere yatırdığı şeklinde haberlere yer verildi. Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde kendine zarar veren bir şahsın olduğu ihbarı üzerine yaya devriye görevi yapan bekçi ve polis ekiplerinin olay yerine intikal ittiği, isminin Abdulbaki F. olduğu öğrenilen alkollü şahsın "Beni valiye götürün, medyayı çağırın, yardım istiyorum" şeklinde bağırarak karın kısmına elindeki bıçakla kesi attığının görülmesi üzerine ekipler tarafından şahsa müdahale edildiği öğrenildi. Kendini yere atan şahsa, vücuduna kesi atmaması için kelepçe takılmak istendiği, ancak şahsın sakinleşmesi ile kelepçe takılmadan ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 4 adet sol kolunda, 4 adet de karın bölgesinde kesi tespit edilen şahsın hayati tehlikesi olmadığı için hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Söz konusu haberde şahsın ne kendisine zarar verdiğinden ne de alkollü olduğundan bahsedildiği görülüyor.

Sosyal medyada İstanbul Eyüpsultan'da ekmek almaya giden bir kişinin bekçiler tarafından darp edildiği şeklinde paylaşımlarda bulunulduğu görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "24.05.2020 tarihi saat 21.00 sıralarında ilimiz Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta kavga olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edilmiş, olay yerinde bulunan iki grubun kendi arasında kavga ettiği görülmüş, müdahale edilmek istendiği sırada olay yerinde bulunan Anıl K. (26) ve Onur B. (26) isimli şahıslar görevlilerimize mukavemet göstermesi sonucu çıkan arbedede biri Çarşı Mahalle Bekçisi biri polis memuru olmak üzere iki görevlimiz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Şahıslara orantılı güç kullanılarak olay yerinde bulunan Tanju K. (32), Serkan Ö. (29), Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçuna istinaden 3.182 TL olmak üzere toplam 12.728 TL idari para cezası işlemi uygulanmış, ayrıca Serkan Ö. ve Tanju K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar adli kontrolle serbest bırakılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Haber
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Haber
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Uğur Akbaş Orhan Gencebay
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Yeni hedef polis ve bekçiler oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 00:28:36. #1.15#
title