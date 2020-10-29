Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?

29.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:36
Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?

Yeni Hayat dizisi Kanal D ekranlarında kendi kitlesini oluşturmuş oldukça sevilen bir yapım. Peki, Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?

Yeni Hayat dizisi kendi izleyici kitlesii oluşturmuş kaliteli konusuyla oldukça dikapımdı. Dikkat çeken bir yapımdı, Peki, Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?

YENİ HAYAT DİZİSİ GENEL KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem'in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir'in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır.

YENİ HAYAT 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Basın açıklamasından sonra Yasemin için karşı karşıya gelen Timur ve Adem arasındaki gerilim iyice yükselir. Bu gerilimi Adem'e gelen sürpriz telefon bozar. Adem vakıftan hızla çıkarken Yasemin ve Furkan'da Timur'dan olabildiğince uzağa giderler. Fakat Ejder'in kurduğu büyük planla Adem ve Yasemin hiç olmadığı kadar sarsılacaklardır. Bu sırada bir sonraki gün gerçekleşecek sevkiyat için taraflar arasındaki dengeler değişmektedir. Dizi 9.bölümüyle final kararı aldı.

Dizinin final fragmanını izlemek için BURAYA tıklayın.

İlgili Haberler

Yeni hayat 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 8. bölüm yeni bölüm izle! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
Yeni hayat 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 8. bölüm yeni bölüm izle! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
Yeni hayat 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 9. bölüm yeni bölüm izle! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
Yeni hayat 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 9. bölüm yeni bölüm izle! Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Burak Özçivit Hatice Çarpar Hakan Taşıyan
Spor Babel Ali Koç Mehmet Topal Arda Kardeşler Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fransa Avrupa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 17:36:21. #1.15#
title