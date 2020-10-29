Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?

Yeni Hayat dizisi Kanal D ekranlarında kendi kitlesini oluşturmuş oldukça sevilen bir yapım. Peki, Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?

Yeni Hayat dizisi kendi izleyici kitlesii oluşturmuş kaliteli konusuyla oldukça dikapımdı. Dikkat çeken bir yapımdı, Peki, Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni hayat 9. bölüm izle! Yeni hayat 8. bölümde neler oldu?

YENİ HAYAT DİZİSİ GENEL KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem'in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir'in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır.

YENİ HAYAT 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Basın açıklamasından sonra Yasemin için karşı karşıya gelen Timur ve Adem arasındaki gerilim iyice yükselir. Bu gerilimi Adem'e gelen sürpriz telefon bozar. Adem vakıftan hızla çıkarken Yasemin ve Furkan'da Timur'dan olabildiğince uzağa giderler. Fakat Ejder'in kurduğu büyük planla Adem ve Yasemin hiç olmadığı kadar sarsılacaklardır. Bu sırada bir sonraki gün gerçekleşecek sevkiyat için taraflar arasındaki dengeler değişmektedir. Dizi 9.bölümüyle final kararı aldı.

Dizinin final fragmanını izlemek için BURAYA tıklayın.