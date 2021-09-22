"Yeni Hayat" dans gösterisinin dünya prömiyeri İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçıları, "Yeni Hayat" dans gösterisiyle sahneye döndü.

Dünya prömiyeri Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen "Yeni Hayat", 5 farklı kısa özgün koreografiden oluşuyor.

Gösteride Canberk Yıldız'ın "Parti", Alper Marangoz'un "Koz", Huri Murphy'nin "Neva", Ferhat Güneş'in "Hep" ve Chiara Giorda'nın "Söz" adlı yeni koreografileri sergilendi.

Müziklerini Onur Seçki, sahne tasarımını MDTİst ve Serdar Kalmaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın'ın üstlendiği gösteri, yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir tasarımla sahneye taşıdı.

İzleyiciyle 6 Ekim'de de buluşacak gösterinin biletlerine "www.operabale.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.