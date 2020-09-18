Yeni Hayat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümünde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler?
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Yeni Hayat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümünde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Yeni Hayat dizisi son bölümünde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu nedir? Yeni Hayat 4. bölüm izle!

Yeni Hayat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümünde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler?
18.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:56

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Yeni Hayat oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu nedir? Yeni Hayat 4. bölüm fragmanı izle!

YENİ HAYAT SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

7 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanan Yeni Hayat 3. Bölümünde Adem'e gelen iş teklifi her şeyi alt üst ediyor. Adem, kendisini öpen Yasemin'in bir şeyler sakladığının farkındadır. Adem'in dikkatini dağıtmaya ve kafasını karıştırmaya devam eden Yasemin büyük bir tehlikeye doğru yürür. Adem mesleki içgüdülerine güvenerek bunun altında başka bir şey olduğunu düşünmekte ve bunu ortaya çıkartmanın yollarını aramaktadır.

Bir diğer taraftan Timur'un ortakları, Timur'un bir bordo bereliyi karısını koruması için işe almasını rahatsızlığını duyar. Timur, bu durumdan dolayı ortağı Abdullah ile karşı karşıya gelir. Yasemin ise kaçış planını gerçekleştirmek için harekete geçer. Ancak Yasemin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya geleceğinin farkında değildir. Timur'la baş başa çıktıkları yolculukta Yasemin kaçırılıyor. Tüm bunlar olurken Adem'e gelen yeni bir teklif her şeyi daha da karışık bir hale getirir ve olaylar iyice çıkmaza girer.

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Serkan Çayoğlu

Melisa Aslı Pamuk

Tayanç Ayaydın,

Nilperi Şahinkaya,

İpek Filiz Yazıcı,

Nisa Sofiya Aksongur,

Devrim Nas,

Aziz Caner İnan,

Nebil Sayın,

Ayşe Tunaboylu,

Begüm Akkaya,

Furkan Kalabalık,

Övül Özbay

Seher Terzi

YENİ HAYAT KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem'in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir'in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Adem ve Yasemin arasındaki yakınlaşma yeni problemlere sebep olacaktır.

YENİ HAYAT 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Yeni Hayat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümünde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler?
Yeni Hayat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümünde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler?

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