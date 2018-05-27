Yeni Havalimanı'nda İlerleme Seviyesi Yüzde 90,5"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilerleme seviyemiz yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Yüzde 90,5 seviyesine ulaşmış durumda. Hepimizin malumu, 29 Ekim 2018'de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi olarak açılışını yapacağız." dedi.



Bakan Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı bağlantı yolları şantiyesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Arslan, içinde bulunulan bölgenin Hasdal'ın, İstanbul Yeni Havalimanı'na bağlanma noktası olduğunu aktararak, İstanbul Yeni Havalimanı'yla İstanbul'un ana arterlerini bağlayacak kara yolları çalışmalarının süratle devam ettiğini söyledi.

Havalimanı için çalışmaların titizlikle sürdüğünü anlatan Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilerleme seviyemiz yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Yüzde 90,5 seviyesine ulaşmış durumda. Hepimizin malumu, 29 Ekim 2018'de inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi olarak açılışını yapacağız. Ondan sonraki iki günlük periyotta da Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren bütün havayolu şirketlerini etap etap yeni havalimanına kaydırmış olacağız." diye konuştu.



İstanbul'a geleceklerin ve İstanbul'dan gideceklerin sıkıntı yaşamaması için havalimanı şantiyesinin yanı sıra yollarda da hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğünü vurgulayan Arslan, Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü kurumlarının, çalışmaları yakından takip ettiğini kaydetti.

Arslan, seçim bölgesinde çalışmalarına devam ederken, bir yandan da şantiye ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade ederek, Bakanlık olarak yaşanabilecek aksaklıklara anında müdahale edebilecek durumda olduklarının altını çizdi.

"Amacımız insanımızın erişimini kolaylaştırmak"

Bakan Arslan, Makyol şantiyesinin İstanbul Yeni Havalimanı ve Hasdal bağlantısının yapıldığı D-20 projesinin doğu aksında yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu proje kapsamında biz üç gidiş, üç de geliş olarak 14 kilometrelik gövdeyi geçen yıl sonu itibarıyla hizmete sunmuştuk ve Çatalca'ya giden mevcut iki çarpı bir yolun da bağlantısını sağlamıştık ki 2017 sonu itibarıyla Mahmutbey gişeleri de dahil kısmi bir rahatlama olmuştu.

Ancak şimdi bulunduğumuz noktada hem 14 kilometrelik ana gövde, hem 5,5 kilometrelik iki gidiş, iki geliş olmak üzere yan yollar, hem de 16 kilometrelik iki çarpı bir köprülü kavşak bağlantılarımız ve bunun yanı sıra çalışması devam eden 6 köprülü kavşağımızda da çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Bu çalışmalar kapsamında 30 milyon metreküp kazı yapılmış olacak, 6 bin 418 metrelik toplam 13 viyadük bitirilmiş olacak. Birçok kuru menfezimiz olduğu gibi bir milyon 370 bin ton da soğuk ve sıcak asfalt karışımı sadece bu sahada kullanılmış olacak. Az önce saydığım projelerin tamamının toplam bedeli 1,5 milyar lira. Amacımız yeni havalimanımızın şehir merkezine bağlantılarını kolaylaştırmak, insanımızın erişimini kolaylaştırmak."

Bu projenin tamamının ağustos ayı içinde biteceğini dile getiren Arslan, projenin yüzde 80 ilerleme seviyesine ulaştığını kaydetti.



"Büyükçekmece'ye kadar direkt TEM'e bağlanacak şekilde kesintisiz gidilebilecek"

İstanbul Yeni Havalimanı'nı ayrıca Çatalca istikametinde Çatalca Çevreyolu da dahil olmak üzere Büyükçekmece'ye, TEM'e ve E-5'e bağlayacak şekilde de 2X3 çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Arslan, "Dolayısıyla buradaki ilerlememiz de yüzde 70 mertebelerinde. Dolayısıyla orayı da ağustos ayı içerisinde bitirmiş olacağız. Böylece Anadolu yakasından gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun birinci etabı da dahil kullanan sürücülerimiz, Çatalca'ya kadar, Büyükçekmece'ye kadar direkt TEM'e bağlanacak şekilde kesintisiz gidebilecekler." diye konuştu.



"Üçüncü bir aksı daha ekim ayı itibarıyla bitirmiş olacağız"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilk etabıyla birlikte Odayeri'ne kadar geldiğini aktaran Arslan, üçüncü bağlantı yolu projesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Odayeri'nden havalimanına kadar olan 6 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilk etabını da bitirmiş olacağız, 4 gidiş, 4 geliş otoyol olmak üzere. Ayrıca 4 gidiş, 4 geliş de yan yollar olmak üzere 6 kilometreyi daha ekim ayı sonunda bitirerek havalimanı açıldığında Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Odayeri üzerinden Mahmutbey'e, TEM'e, E-5'e bağlantısını da oluşturmuş olacağız. Böylece üçüncü bir aksı daha ekim ayı itibarıyla bitirmiş olacağız. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu bağlantılar çerçevesinde üstten baktığınızda havalimanının yanında 26 şeritli yollar görebileceksiniz. Gerek ana yol ve yan yollar dahil olmak üzere 26 şerit yol göreceksiniz yan yana.



Çünkü bu kadar önemli bir havalimanını yapıyorken ve bu havalimanına başlangıçta 90 milyon yolcuyu getirip götürmeyi hedefliyorken de bu kadar yol ihtiyacımız olacağına hiç kimsenin şüphesi yok. Gerek D-20 gerek otoyol gerek onların yan yollarıyla birlikte tam 26 şeritli yol olacak."

"Kuzey-güney aksında beşinci bir koridoru daha hazır hale getirmiş olacağız"

Bakan Arslan, bir başka aksa değinerek, şöyle devam etti:



"Bir başka aksımız, yine yeni havalimanı-Odayeri otoyol bağlantısını sağladığımız zaman Başakşehir üzerinden Mahmutbey'e,TEM'e de biz yeni bir bağlantı daha, yeni bir koridor daha açmış olacağız. Böylece bağlantı olarak 4 koridora çıkmış olacağız. Beşinci koridor olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanından Arnavutköy'e, oradan Başakşehir'e, oradan TEM ve E-5'e iki noktadan birden bağlantısı olmak üzere beşinci bir koridoru daha tamamlamış oluyoruz. Kuzey-güney aksında beşinci bir koridoru daha biz havalimanı açıldığında hazır hale getirmiş olacağız."

Arslan, havalimanının ilk başta yılda 90 milyon, daha sonra 150 milyon yolcu taşımasıyla yol ihtiyacının artacağını ifade ederek, "Onun için de 2 bağlantı daha gerçekleştirmiş olacağız. Şu an devam eden Kuzey Marmara Otoyollarımız kapsamında 6 kilometreden sonra 54 kilometre daha 2019 sonuna kadar Kınalı bağlantısını da bitirmek suretiyle 6. bir koridoru daha bağlamış olacağız." diye konuştu.



"İstanbul'daki iki havalimanının birbiriyle entegre olması önemli"

Raylı taşımacılık ile ilgili çalışmalara da değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Gayrettepe'den yeni havalimanına metro çalışmalarımız devam ediyor. TPM makinelerimiz şu an tünelleri deliyor. Ayrıca yine yeni havalimanından Halkalı'ya da Marmaray Projesi ile entegre olacak metro çalışmaları da inşaat olarak başladı. Onlar da bir taraftan devam ediyor. Hedefimiz iki yıl içerisinde Gayrettepe bağlantısını bitirip oradan İstanbul'daki diğer raylı sistemlerle entegre olmak ve bir sonraki yıl da Halkalı'yı bitirip Halkalı'dan yine Marmaray'la ve batı istikametinde Yüksek Hızlı Tren'le (YHT) de entegre olmak. Böylece hem karayolu hem raylı sistemler olarak projeleri birbiriyle entegre edeceğiz.



Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars'ın bitimiyle birlikte Orta Asya'dan, Çin'den gelen yük hareketinin de Avrupa'ya gidebilmesi adına Marmaray'ın sadece gece hizmet vermesinin yeterli olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla kuzeyde bir raylı sistem olan, Gebze'den başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yeni havalimanımıza, oradan da Halkalı istikametinden Avrupa'ya gidecek, Halkalı, Kapıkule'yle entegre olacak hızlı tren projesi çalışmalarımızı da son aşamaya getirdik artık. Sıra onun da artık yapım ihalesi aşamasına geliyor. Böylece Sabiha Gökçen'den yeni havalimanına biz hızlı trenle yolcu da taşıyor olabileceğiz. İstanbul'daki iki havalimanının birbiriyle entegre olması önemli."

Tüp geçit, köprü ve viyadük çalışmalarının devam ettiğini anlatan Arslan, pek çok ilki başardıklarını söyledi.



Arslan, açıklamasının ardından Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ve beraberindekilerle bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.



Buradaki incelemelerinin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Arslan'ın Kars-Ardahan-Iğdır İftar Buluşması'na ve Hazreti İmam Hasan'ın Doğum Günü Programı'na katılması bekleniyor.