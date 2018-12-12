Yeni Hastanenin İnşaatında Gecikme İddiaları

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, kente yapımı planlanan yeni devlet hastanesinin inşaatının başlanmasının geciktiği yönündeki iddialara cevap verdi.

Milletvekili Hilmi dülger, ihalesi yapılan yeni Kilis Devlet Hastanesinin inşaatının geciktiği iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştüklerini belirterek, Yeni Devlet Hastanesi'nde çok yakın bir zamanda inşaata başlanacağını söyledi. Milletvekili Dülger, "Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanan Kilis Devlet Hastanesi Yapım Protokolü kapsamında ilimize yapılacak olan yeni devlet hastanesinin ihale süreci ile ilgili bilgi almak ve süreci hızlandırmak adına Milletvekili arkadaşım Ahmet Salih Dal ile birlikte Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile görüştük. İhale sürecinin inceleme aşamasında olduğunu, herhangi bir gecikme olmadığını ve en yakın zaman da inşaatının başlanacağı yönünde Bakanımızdan bilgi aldık. Sürecin yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurur. Hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu. - KİLİS