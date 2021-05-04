Yeni hastane hattı hizmet vermeye başladı
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Yeni hastane hattı hizmet vermeye başladı

Yeni hastane hattı hizmet vermeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından tam kapanma sürecinde muaf olan vatandaşlar ve sağlık çalışanları için yeni bir hastane hattı oluşturarak hizmete sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından tam kapanma sürecinde muaf olan vatandaşlar ve sağlık çalışanları için yeni bir hastane hattı oluşturarak hizmete sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan Cuma günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek 17 günlük tam kapanma kararının ardından kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ve sağlık çalışanları için yeni bir hastane hattı oluşturdu. Açılan yeni hastane hattı (H9) Merkez SEAH, Korucuk SEAH arasında 3 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başladı.

Konuya ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza kısıtlamalar süresince aralıksız hizmet vermeye devam ediyoruz. 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayan yeni hastane hattı (H9), Merkez SEAH'tan başlayarak sırasıyla Tunatan Kavşağı, Toyotasa Hastanesi, Serdivan AVM, Yazlık Kavşağı, Sebahattin Zaim Bulvarı, Yenikent Devlet Hastanesi, Karaman, Sakarya Valiliği ve Korucuk SEAH gibi önemli noktalardan geçerek hizmet sunuyor. Vatandaşlarımız H9 hattının anlık konum bilgileri ve hareket saatlerine sakarya.bel.tr ve SAKUS Mobil üzerinden ulaşabilir ve takip edebilir. 17 günlük kapanma sırasında, sabah 7.00'dan itibaren toplu taşıma çalışmaya devam edecek. Vatandaşlarımız ulaşım ile alakalı soru, istek ve taleplerini 153-1 Çağrı Merkezimizden bizlere iletebilirler" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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