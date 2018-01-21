Yeni Hasselblad 400 Mp Kamera, Tesla Model 3 Fiyatına!

Hasselblad'ın Yeni Çılgın Kamerasının Özel Bir Amacı var



Tesla Model 3 Fiyatına Dijital Kamera Alınır mı? Yeni Hasselblad 400 MP Kamera, Çılgın Çözünürlüğü sahip ve bunun elbette çok özel bir amacı var.

Yeni 400 Mp'lik Hasselblad Kameranın Pro makro fotoğrafçılar veya dijital arşivciler için 48.000 $ fiyatıyla makul sayılabilir.

Eğer dijital kameraları fiyatları ve sahip olduğu megapiksellere göre değerlendirirseniz, Hasselblad'ın bu işin "top noktasını" en üst düzeyin duyurduğunu söyleyebiliriz. H6D-400c 400 megapiksel fotoğraf çekebiliyor ve 48.000 dolara mal olacak. Elbette bu fiyata TESLA'nın Model 3 bile alınır.

100 megapiksellik, orta formatta 53.4 X 40.0mm sensöründen "Çoklu Çekim" denilen bir süreçte altı farklı pozlama değerini birleştirerek bu çılgın işlemi yapıyor. Her görüntü bir piksel kaydırılıyor ki bu, Sony'nin A7R III ayna içermeyen fotoğraf makinesinde olana benzetilebilir. Bu kaydırma sayesinde çok daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü oluşturuyor.

Hasselblad 400 MP Kamera -H6D-400c



Fotoğraflar gerçek 16-bit derinlikte yakalanır.Daha yüksek çözünürlüklü 400 megapiksel görüntü oluşturmak için altı resim birleştirebilirsiniz (23,200 x 17,400, 2,4GB boyutunda) veya; daha doğru renklerle geliştirilmiş 100 megapiksellik bir fotoğraf oluşturabilirsiniz.

400 MP çok abartı gibi durabilir ancak bunun özel bir amacı var tabiki. Dijital arşivciler, sanatçılar, müzeler, makro fotoğrafçılar gibi, bir anlamda resmin derinlikleri ve kalitesine önem verenler için üretilmiş sıra dışı bir ürün. Keza profesyonel peyzaj, sanat veya moda fotoğrafçıları, fotoğraf sonrası işleme yardımcı olmak için daha fazla çözünürlükten yararlanabilir.

Teknik kabiliyeti ile tanınmayan Hasselblad, nihayet X1D'nin piyasaya sürülmesi ile diğer kamera üreticilerini yakaladı. H6D-400C özellikleri arasında;

Hızlı veri aktarımı için USB 3.0 Tip C,

30 fps canlı görüntü,

çift bellek kartları (CFast 2.0 ve SD) ve Wifi Desteği,

Phocus Mobile iOS uygulaması,

Hızlı kablosuz studyo image previews yer alıyor.

H6D-400C, Hasselblad'ın tescilli RAW video formatında 4K video kaydı yapabilir.

Fiyatı ise 48.000 dolar yani (£43,500).

Hasselblad

http://www.teknotalk.com/yeni-hasselblad-400-mp-kamera-61858/