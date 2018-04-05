Yeni Halk Otobüslerinin Rengini Halk Belirleyecek

Çorum Belediyesi, kentte hizmet vermeye başlayacak yeni halk otobüslerinin renginin belirlenmesi için anket çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Zeki Gül, yaptığı yazılı açıklamada, www.corum.bel.tr adresinde yapılan ankette vatandaşlara mavi, sarı-siyah, pembe, su yeşili, yeşil, kırmızı, kırmızı-siyah, sarı-beyaz, yeşil-beyaz ve kırmızı-beyaz renk seçenekleri sunulduğunu belirtti.

En çok oy alan rengin yeni alınacak 65 otobüsün rengi olacağını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Göreve geldikten sonra iptal olan toplu taşıma ihalesini yeniden yaptık. İhaleyi alan firmanın belli olmasının ardından firma, şartlara uygun otobüsleri zaman zaman Saat Kulesi meydanında getirerek Çorum halkının beğenisine sunuyoruz. Tabi firmanın bize vereceği listede alınacak otobüslere karar vereceğiz.

Her şeyin en iyisini hak eden Çorum halkının kullanacağı toplu taşıma araçlarımızın renk seçimini yine değerli hemşerilerimiz yapacak. Vatandaşlarımız Çorum Belediyemizin kurumsal web sayfası olan www.corum.bel.tr adresine girerek orada oluşturduğumuz anket ile otobüslerin rengini kendileri seçecek. 10 renk seçeneği arasından en çok oy alan rengi toplu taşıma araçlarımızda kullanacağız."