Yeni Halk Ekmeği büfeleri açıldı mı? Kaç tane halk ekmeği büfesi açılacak? Halk Ekmeği büfeleri nereye açılacak?
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Yeni Halk Ekmeği büfeleri açıldı mı? Kaç tane halk ekmeği büfesi açılacak? Halk Ekmeği büfeleri nereye açılacak?

15.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:29
Yeni Halk Ekmeği büfeleri açıldı mı? Kaç tane halk ekmeği büfesi açılacak? Halk Ekmeği büfeleri nereye açılacak?

Yeni Halk Ekmeği büfeleri açıldı mı? Kaç tane halk ekmeği büfesi açılacak? Halk Ekmeği büfeleri nereye açılacak? İşte detaylar haberimizde...

KAÇ TANE HALK EKMEĞİ BÜFESİ AÇILACAK?

İBB Meclisi İstanbul'un 142 ayrı noktasına açılması planlanan yeni Halk Ekmek büfeleriyle ilgili teklifi görüştü. Hazırlanan teklifte şöyle denildi:

"Halk Ekmek olarak yaşanan yoğun talebin karşılanması için yeni büfelerin açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ekli listede adresleri bulunan 142 adet nokta için ihtiyaç sahipleri olan üçüncü kişiler tarafından çalıştırılmak üzere yeni Halk Ekmek büfe yerlerinin İstanbul Halk Ekmek AŞ'ye tahsisi konusunda yetki verilmesi hususundaki teklifimizin gündeme alınarak teklif karar olarak oylanmasını arz ederiz."

İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, teklifi kabul etti.

142 yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

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