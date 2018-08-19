Yeni Hal Kompleksi'nde Sona Doğru

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye Kirazca'da inşa çalışmaları devam eden Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut eşlik etti. Toçoğlu, görevlilerden proje hakkında bilgiler alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. 96 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve bölgenin en büyük hali olma özelliğini taşıyan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Toçoğlu, "Yeni hal tesisimizi çok kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. 80 dükkanın yer alacağı tesiste kaba inşaatlarımız tamamlanmış durumda. İnce işçilik, altyapı imalatları ve mekanik işlemlerimiz sürüyor. İnşallah bölgenin ihtiyacını karşılayacak bu tesisimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak sektör esnafımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Sektör esnafıyla birlikte önemli bir çalışmayı daha tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Toçoğlu, "Projemiz konumu ve ulaşım güzergahlarına yakınlığı ile sektöre yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu anlamda ana ulaşım akslarına yakınlığı ve komplekse ulaşımı sağlayacak olan yeni bir arter için hazırlıklarımız var. İnşallah tüm gereklilikleriyle bölgenin en büyük hal projesini hizmete sunarak, şehrimize değer katacak örnek bir çalışmaya imza atmış olacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA