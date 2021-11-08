Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaş hava durumunu merak ediyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. İstanbul'daki 15 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 9 Kasım 2021 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 11 Kasım 2021 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 14 dereceyi bulacak. 12 Kasım 2021 Cuma günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

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