Yeni Haftada Dolarda Hareketli Saatler
Haftanın ilk gününe 6 liranın altında başlayan dolar, işlemlerin ardından yükselerek 6.11 seviyesini gördü.
Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan büyük dalgalanmanın ardından bu hafta düşüşle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 6 liranın altına geriledi. Kur 10.00 sıralarında 6.11 seviyelerinde işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,11 liradan, avro 6,96 liradan haftaya başladı.
KAPALIÇARŞI'DA DOLAR VE EURO ALIM SATIMI
Kapalıçarşı'da 6,0080 liradan alınan dolar, 6,0100 liradan satılıyor. 6,8700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1270 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0080 lira olmuştu.