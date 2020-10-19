Yeni hafta hava durumu nasıl? Bu hafta yağış olacak mı? Hangi günler hava yağışlı?

Ekim ayının sonlarına yaklaşırken havalar soğumaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde hava durumu ile ilgili bilgi verdi. Peki, Yeni hafta hava durumu nasıl? Bu hafta yağış olacak mı? Hangi günler hava yağışlı?

Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi insanları sevindirse de, soğuklar önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak. Yeni hafta hava durumu nasıl? Bu hafta yağış olacak mı? Hangi günler hava yağışlı?

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta başı kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olacak yağışların çarşamba gününden itibaren azalarak yurdun kuzey doğusu ile güney batısında etkili olması bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren ise yağışlı havanın yurdu terk edeceği ve ülke genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.