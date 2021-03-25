Yeni güzel adamlar bu akademiden çıkacak

Kahramanmaraş Akademi'de bahar dönemi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi'de toplam 533 katılımcı ile 13 farklı atölyede verilen eğitimlerde 6 hafta geride kaldı. 8 hafta boyunca devam edecek eğitimlerde, uzman eğitmenler Kısa Film, Hüsn-ü Hat, Yazı, Yeni Medya ve İletişim, Sosyolojinin Temel Kavramları, Dergi, Tarih, Diksiyon, Proje, Öykü, Bilim Tarihi, Metin Okumaları ile Düşünce branşlarında eğitim veriyor. Başarılı olan kursiyerlere bahar döneminin tamamlanmasıyla beraber sertifikaları teslim edilecek.

Kahramanmaraş Akademi'de Diksiyon Atölyesi eğitmeni Dr. Esra Kirik, "Akademi, şehrin tarihi dokusunun en güzel örneklerinden birinde Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ndeki dersliklerde gerçekleşiyor. Yüzlerce aydının yetiştiği ve yetiştirildiği bu mimaride bugün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla yeni entelektüeller, aydınların yetişeceğini düşünüyorum. Sanatın ve edebiyatın pek çok alanında verilen bu eğitimler ile yeni yedi güzel adamların kültür mirasımıza katkıda bulunacağı kanaatindeyim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı