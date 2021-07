Yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girdiği Hong Kong'da bu yıl kitap fuarı sönük geçiyor

HONG Hong Kong'da her sene yapılan kitap fuarı, 2020'de yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası nedeniyle bu yıl sönük geçiyor.

HONG Hong Kong'da her sene yapılan kitap fuarı, 2020'de yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası nedeniyle bu yıl sönük geçiyor.

Fuarda yayınevleri, ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekten çekindikleri için siyasi açıdan hassas görülen kitapların azaltılmış seçkisini sundu.

Umbrella Movement (Şemsiye Hareketi) olarak bilinen 2014'deki demokrasi yanlısı gösteriler hakkında kitaplar satan yerel yayıncı Jimmy Pang, hükümeti eleştiren birçok kitabın fuarda sergilenmediğini söyledi.

Subculture yayınevinin yöneticisi Pang, "Her satıcı, sorun yaratabilecek herhangi bir içerik olup olmadığını görmek için kitap fuarına getirdiği kitapları okumak zorunda. Kitap fuarının işleyişini etkileyecek bir sıkıntı istemiyoruz, bu sebeple çok fazla otosansür uyguluyoruz. Buraya getirmeden önce her kitabı ve her bir kelimeyi okuduk." dedi.

Subculture tarafından yayınlanan bazı kitaplar, yıl başında Hong Kong'un halk kütüphanelerinin raflarından çekilmişti.

Hong Kong Zhi Ming Enstitüsü Araştırma Direktörü Hui Ching, "Yetkililerin muhalefeti bastırmak için ulusal güvenlik yasasını kullanmasıyla yayıncılar, dağıtımcılar, hatta ithalatçılar ve ihracatçılar, hassas kitaplar yayınlamanın veya bunlarla uğraşmanın riskleri konusunda temkinli hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Çin Komünist Partisi'ni ve Hong Kong'un tarihini konu alan bir kitabın yazarı olan siyasi yazar Johnny Lau da hükümet müdahalesi olmasa da hükümetin uyguladığı politikaların sonucunda siyasi baskı nedeniyle kitabının bu yıl fuara girmesine izin verilmediğini söyledi.

Fuarda bu yıl bu tür kitapların olmamasından yakınan ziyaretçilerden Alex Chan, "Kitap fuarı halen her türlü kitabı alabileceğimiz bir yer mi? Hong Kong halen ifade özgürlüğü veya yayınlama özgürlüğü olan bir yer mi?" diye konuştu.

2014 protestoları ve siyasi açıdan hassas konuların ele alındığı bazı kitapları fuarda satışa sunan yayınevlerinden Hillway Culture Co.'nun sözcüsü Raymond Yeung, "Bir kitap yayınladığımızda, içeriğin yasal olmasını sağlamak için çok çaba harcıyoruz. Bunun, hala böyle kitaplar yayınlayan bazı insanlar olduğunu göstermek için yayıncı arkadaşlarımıza bir teşvik olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı