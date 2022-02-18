GÜMÜŞHANE (İHA) - Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi yoluna neşter vuruldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yeni binasında hizmet vermeye başlayan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin yoluyla ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. İnşallah önümüzdeki haftayla birlikte bu yolu açacağız" dedi.

Gümüşhane'nin Eskibağlar Mahallesindeki bir tepeye yapılan ve 2015 yılında bitirilen fakat zemin sorunları nedeniyle açılamayan 200 yataklı yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi uzun süren çalışmaların ardından riskler bertaraf edilerek 27 Aralık 2021 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı.

Tüm birimlerle birlikte yeni binasında hizmet vermeye başlayan Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ise yol sorunu gündem olmuş, taşınmadan sonraki ilk kar yağışının ardından yolla ilgili kamuoyunda tepkiler artmış ve Belediye bu bölgeye 24 saat esasıyla çalışan özel ekip göndermişti.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin yeni yolunda ve yamaçlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, hastane yolunun önümüzdeki hafta açılacağını söyledi.

"10 bin metreküp bir hafriyat aldık"

Vatandaşlara daha güvenilir bir ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çimen, "Yaklaşık 400 kamyonla 10 bin metreküp bir hafriyat aldık, taşınmasını yapıyoruz. Yol temizlenmesinden sonra burada çalışmalar tamamlanacak. Bunu bizzat Belediye olarak biz yaptık ki vatandaşımız bu yoldan daha emniyetli gitsin diye" dedi.

"Yol sorunu fiziki olarak çözülecek"

Çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanacağını dile getiren Çimen, "Güzel bir hastane. Şehrin belki de 50 yılını kurtaracak bir hastane. İlk etapta yoldan dolayı zor görünüyordu. Alternatif bir yolumuz vardı bu da eski köy yoluydu. Şu anda çalışmaları izlediğimiz yolda yaklaşık yüzde 50 yol mesafesi kısalıyor. Daha geniş, daha rampası düşük. Biz yolumuzun daha güvenli ve emniyetli olması için yamaçtaki bütün kayaları Gümüşhane Belediyesi olarak aldık. AFAD'ın da bu konuda çalışmaları var. İnşallah onlar da biterse baharla beraber daha rahat edeceğiz. Ulaştırma Bakanımızdan da destek aldık. Hem asfalt hem de ışıklandırması noktasında. Güzel ve modern bir yol olacak. Hastanemize sağlıklı bir şekilde ulaşacağız. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ile birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. İnşallah önümüzdeki haftayla birlikte bu yolu açacağız. Yol sorunu fiziki olarak çözülecek. Bunu da Gümüşhane Belediyesi olarak yalnızca bizler yapıyoruz. Bundan sonra da Valilik, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bakanlıktan aldığımız desteklerle modern bir hale getireceğiz" diye konuştu.

"Yolumuz önümüzdeki hafta açılacak"

400 kamyonla mevcut alandan yaklaşık 10 bin metreküp hafriyat çıkarıldığı bilgisini veren Başkan Çimen, "Hastane bizden önce yapıldı. Biz de yolda kamulaştırma kararı alarak burada bir yol güzergahı çizdik. Vatandaşların arsalarından geçtiği için biz imar planımızı yaptık ve imar yol terklerini vatandaşlar yaptılar. Biz de uygulamamızı yaptık. Daha sonra büyüklerimiz burada yanlış oluyor, vatandaşlara rant sağlanıyor dedi bu imarı iptal edin bizler de sizlere yardımcı oluruz dediler. Çünkü ciddi manada bir kamulaştırma parası gerekiyordu. En son Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın yanına gittik. O bize farklı yöntemler sundu. Bu da şöyle, başka yerde hazine yerlerini emlak değerinden alıp normal rayiç değeri üzerinden satıp oradan elde ettiğimiz gelirle bu yolun kamulaştırılmasında buradaki arsa sahiplerine ödeyeceğiz. En son 2021 yılında ek bir kanun maddesiyle yol mahkemeye konu olduysa, bu yol açılır kimse bu yolu kapatamaz denildi. Tabi ki mahkeme burada ayrı bir konu olacak. Mahkemesi devam edecek, kamulaştırması da ayrı bir konu olarak devam edecek. İnşallah bundan sonraki süreç kamulaştırmadan sonra, karşı tarafla oturup konuşacağız kamulaştırmayı da çözdükten sonra bu yolu şehrimize kazandırmış olacağız. Vatandaşımız daha emniyetli daha sağlıklı bir ortamda bu hastaneye gelecek. Hastanenin eksikleri çok. Bir anda buraya karar verildi. Esasında bir 2-3 yıldır bu hastaneye geçilebilirdi. Yolumuz inşallah önümüzdeki hafta açılacak. Bu görünen alanın bir kısmı AFAD alanı. Bu alanda biz çalışma yapıyoruz. AFAD'ın ihale süreci var. Biz bir an evvel halkımız bu yoldan geçsin diye hızlı bir şekilde çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.