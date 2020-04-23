Yeni Gran Turismo Sport Güncellemesi Yayınlandı
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Yeni Gran Turismo Sport Güncellemesi Yayınlandı

Yeni Gran Turismo Sport güncellemesi bugün itibarıyla yayınlandı. Öncekilerin aksine bu yenisinin tek getirisi, yeni bir araba olacak.

23.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:26
Yeni Gran Turismo Sport Güncellemesi Yayınlandı

Yeni Gran Turismo Sport güncellemesi bugün itibarıyla yayınlandı. Öncekilerin aksine bu yenisinin tek getirisi, yeni bir araba olacak.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmiş olan Gran Turismo Sport, geride bıraktığımız iki buçuk yıllık süreçte aylık olarak yayınlanan güncellemeler ile içerik olarak epey zenginleşmişti. Hatta bazı aylarda iki defa yayınlandığı bile olmuştu. Ancak artık bir yavaşlama dönemine girildi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan serinin yaratıcısı ve Polyphony Digital Üst Yöneticisi Kazunori Yamauchi, güncellemelerin artık hem daha seyrek hem de daha az yeni içerik barındıracağını duyurmuştu. Bunun etkisini, bu ay itibarıyla görmeye başlıyoruz.

Yeni Gran Turismo Sport güncellemesiyle Toyota GR Supra RZ '20 geliyor

Gran Turismo Sport için hazırlanmış olan v1.57 güncellemesi, bugünün erken saatlerinde yayınlandı. Yeni güncelleme ile gelen tek yenilik ise Toyota GR Supra RZ '20 oldu. Toyota Supra üretimi her ne kadar 2002 yılında sona ermiş olsa da, otomobil üreticisinin amiral gemisi olan GR Supra Rz'nin 2020 modeli yarış simülasyonu ile geri döndü.

GR Supra RZ sadece motor sporları için değil, aynı zamanda Gran Turismo Sport içerisinde rekabet göz önünde bulundurularak da üretildi. 2020 modelinin farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

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