(yeni görüntüyle) -  BAĞCILAR'DA ALEVLERİN ARASINDA DAKİKALARDA DOLAŞTI; KENDİSİNİ BÖYLE AŞAĞIYA ATTI
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(yeni görüntüyle) -  BAĞCILAR'DA ALEVLERİN ARASINDA DAKİKALARDA DOLAŞTI; KENDİSİNİ BÖYLE AŞAĞIYA ATTI

(yeni görüntüyle) -  BAĞCILAR'DA ALEVLERİN ARASINDA DAKİKALARDA DOLAŞTI; KENDİSİNİ BÖYLE AŞAĞIYA ATTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

 BAĞCILAR'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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