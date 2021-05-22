Son dakika haberi... DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberi... DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA (Yeni görüntülerle)Ersan SAN-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR'da polisin, 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçışını sürdürdüğü sırada Küçükçekmece'de denetim yapan gece bekçilerine çarptı.

DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA (Yeni görüntülerle)

Ersan SAN-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR'da polisin, 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçışını sürdürdüğü sırada Küçükçekmece'de denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 bekçiden birinin bacağı koptu, diğer bekçi ise yaralandı. Şüpheli sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilin bekçilere çarptığı anlar MOBESE kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Bağcılar'da alkollü olan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, Önder Çınar'ın kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi. Şüpheli, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçisi yola savruldu. Bekçilerden Kansu Turan'ın diz altından sol bacağı koparken, Kadir Aykutluğ'un çeşitli yerlerinde kesikler ve yırtıklar oluştu. Sürücünün kaçtığı otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar(38)'ı kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

OTOMOBLİN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Otomobilin denetim noktasındaki bekçilere çarptığı anlar MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin çarptığı bekçilerin yola savrulduğu ve otomobilin uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika haberi... DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE ÇARPARAK 2 BEKÇİYİ YARALADIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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