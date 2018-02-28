Yeni Görevine Gazilerin Duasıyla Başladı

YEPAŞ'ın yeni Genel Müdürü Arif Akşam, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne bağlı gazilerin dualarıyla göreve başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve Yönetim Kurulu Üyeleri, YEPAŞ'ın yeni Genel Müdürü Arif Akşam'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Aralarında Kıbrıs ve Kore gazilerinin de olduğu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyareti gerçekleştiren dernek başkanı Ahmet Diril, savaşların insan hayatında derin yaralar açtığını ve ülkelere büyük hezeyanlar bıraktığını aktararak, "Bizler Kıbrıs ve Kore Savaşlarında görev aldık. Vatanımızın en ufak toprak parçasına dahi sahip çıktık. Geçtiğimiz zorlu aşamalardan da Allah'ın izniyle galip çıktık. Şu an ülkenin içinde bulunduğu bu zor günlerde bizler vatanımız için kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, "Böyle bir göreve sizlerin dualarıyla başlamaktan daha büyük mutluluk olamaz benim için. Tabi gazilik, şehitlik bizim kültürümüzde, inancımızda çok kıymetli vasıflar. Vatanımızın etrafının ateş gibi sarıldığı bugünlerde sizlerin desteği, milletimizin moral motivasyonu ve en önemlisi de birlik beraberliğe en fazla ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Kıbrıs, sizler sayesinde bu ülkenin yapmış olduğu harekatların en önemlilerinden birisidir. Üstün başarılarınız sayesinde bugünlerdeyiz, vatan toprağından bir metrekare de olsa vazgeçilemez. Türkiye güçlü devlet olmak zorunda ve bu gücünü Türk milletinden, askerinden, sizlerden, bizlerden alıyor. Tabii bu anlayışın Türk toplumu içerisinde taze tutulması gerekiyor. Ordumuzun, askerimizin, emanetimiz olan gazilerimizin ve şehitlerimizin de hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN