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Yeni görev yerine eşya taşıyan doktor trafik kazasında yaralandı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Yeni görev yerine eşya taşıyan doktor trafik kazasında yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla çarpışan kamyonet sürücüsü ile eşyalarını yeni görev yerine taşıyan doktor yaralandı.

SAKARYA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla çarpışan kamyonet sürücüsü ile eşyalarını yeni görev yerine taşıyan doktor yaralandı.

Nallıhan'dan Sakarya istikametine giden Mehmet K. idaresindeki 05 AV 198 plakalı kamyonet ile Ali Ü. yönetimindeki 34 HL 6840 plakalı tır, Aynalıkaya mevkisinde çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan ve doktor olduğu öğrenilen Mehmet Y. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan doktor Mehmet Y'nin eşyalarını kamyonetle Nallıhan'dan yeni görev yeri Sakarya'ya taşıdığı öğrenildi.

Yeni görev yerine eşya taşıyan doktor trafik kazasında yaralandı

Yeni görev yerine eşya taşıyan doktor trafik kazasında yaralandı

Yeni görev yerine eşya taşıyan doktor trafik kazasında yaralandı

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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