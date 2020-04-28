Yeni Google Pixel Buds Kulaklık Satışta, İşte Fiyatı
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Yeni Google Pixel Buds Kulaklık Satışta, İşte Fiyatı

Google, geçen yıl 15 Ekim #MadeByGoogle etkinliğinde Google Pixel 4 telefonun yanında ikinci nesil Pixel Buds kulaklıkları tanıtmıştı. Google Pixel Buds nihayet satışa sunuldu.

Yeni Google Pixel Buds Kulaklık Satışta, İşte Fiyatı
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Google, geçen yıl 15 Ekim #MadeByGoogle etkinliğinde Google Pixel 4 telefonun yanında ikinci nesil Pixel Buds kulaklıkları tanıtmıştı. Google Pixel Buds nihayet satışa sunuldu. Google'ın yeni gerçek kablosuz kulaklığı çoğunlukla olumlu eleştiri aldı. Yeni Google Pixel Buds fiyatı haberimizde.

Google Pixel Buds Fiyatı

Google, hatırlayacağınız üzere 15 Ekim 2019'da düzenlediği #MadeByGoogle etkinliğinde Pixel 4 ve Pixel 4 XL telefonlarla birlikte yeni Google Pixel Buds'ı tanıtmış ancak kulak içi kulaklığın satışa sunulacağı tarihi net olarak paylaşmamıştı. Altı ayın ardından Google'ın ikinci nesil Pixel Buds kulaklıkları satışa çıktı. Google Store, Best Buy ve operatörlerde 179 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Üç renk seçeneği var ancak şu anda sadece beyaz renk satışta. Tüm renk modelleri beyaz şarj kutusuyla birlikte geliyor.

Google Pixel Buds Özellikleri

Birinci nesil Pixel Buds, kullanıcıların favorisi olmadı çünkü kulaklıklar birbirine kabloyla bağlıydı, bir kulaklık çıkarıldığında bağlantı kopuyordu. Yeni Pixel Buds kulaklıklar bağımsız kullanılabiliyor. Yeni Buds, diğer TWS kulak içi kulaklıklara çok benzeyen yumurta şeklinde bir kutuda geliyor. Android telefonlara özel, cihazın yakınında açıldığında Hızlı Eşleştirme (Fast Pair) ile hızlı bir şekilde bağlanabiliyor. Google, rüzgarlı veya gürültülü ortamlarda net telefon görüşmeleri vaat ediyor. Uyarlanabilir Ses (Adaptive Sound), bulunduğunuz ortama bağlı olarak sesi sürekli ayarlıyor. Selefi gibi, Google Asistan ile eller serbet konuşmayı destekliyor. Google, Pixel Buds'ın konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebildiğini iddia ediyor.

Yeni Pixe Buds, kulakların yerini gösteren Cihazımı Bul (Find My Device) güncellemesi dahil yeni özelliklerle zaman içerisinde güncellenecek.

Kaynak: Tamindir

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