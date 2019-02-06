Yeni: "Gönül Belediyeciliğini Seyhan'a Getireceğiz"

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Seyhan'ın güzelleşip, yaşamın her alanında kalkınması için kapsamlı projeler planladıklarının belirterek, "Gönül belediyeciliğini Seyhan'a getireceğiz. Gönülden hizmet edip, gönülleri kazanacağız" dedi.

Yeni, Fatih Mahallesi'nde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Aladağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Akgedik ile parti yöneticilerinin katıldığı mitingde, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeni, burada yaptığı konuşmada, Fatih Mahallesi sakinlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesine sahip çıktığını belirterek, "Adana, inşallah 01 olmanın gereğini yerine getirecek. Önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'yü, sonra da Seyhan ve diğer tüm ilçelerimizi Cumhur İttifakı'na hediye edecek. Buradaki kalabalık ve coşkudan, bu mesajı alıyorum" diye konuştu.

"Seyhan'ı inşallah refaha kavuşturacağız"

Vatandaşlarımızın teveccühü ve takdirleri ile seçilecek tüm belediye başkanlarıyla birlikte Adana'yı hak ettiği yere taşıyacaklarının dile getiren Yeni, "Seyhan'ı inşallah refaha kavuşturacağız. Gönül belediyeciliğini Seyhan'a getirip, ilçemizi hasret kaldığı hizmetlerle buluşturacağız. Gönülden hizmet edip, gönülleri kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılacak olan hizmetlerle, Seyhan'ı huzur içinde yaşanacak ve geleceğe umutla bakılacak bir kent haline getirecekleri sözünü veren Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı gösterilen iradeyi unutmayalım ve iyi tahlil edelim. 15 Temmuz'da bu milletin önüne geçip bu devletin bekasını koruyan, bayrağımıza el uzatmaya çalışanların elini kolunu kıran, ezanımızı susturmaya çalışanlara gerekli cevabı vermek için milletin önüne canı pahasına düşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi unutmayalım. Bizler, sizlerin ortaya koyduğu iradenin temsilcisiyiz. Milliyetçiliği, vatanını, İslamı ve ümmetçiliği yüreğinde yaşayan siz değerli hemşehrilerimin, bize sahip çıkacağınıza inanıyoruz."

Mitingin düzenlendiği Fatih Sultan Mehmet Parkı çevresindeki esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Fikret Yeni, onlarca kişinin fotoğrafı çektirme ve özçekim yapma isteğini de geri çevirmedi. - ADANA

Kaynak: İHA