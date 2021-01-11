"Yeni gizlilik politikasında mesajlaşma güvenliği değişmedi anca kişisel bilgileriniz paylaşılacak"

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, artık kullanıcı verilerini Facebook ve sahibi olduğu şirketler arasında paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcıların bir kısmı uygulamayı silip, başka bir anlık mesajlaşma uygulaması indirdi.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, artık kullanıcı verilerini Facebook ve sahibi olduğu şirketler arasında paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcıların bir kısmı uygulamayı silip, başka bir anlık mesajlaşma uygulaması indirdi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Reyhan Açıkelli, "Bu yeni gizlilik politikaları sadece AB dışındaki kullanıcıları kapsıyor çünkü WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşması Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümlerine aykırıdır." dedi.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp geçtiğimiz hafta başında AB dışındaki kullanıcılar için yeni bir gizlilik politikası uygulamaya koyduğunu ve verilerini Facebook ve sahip olduğu şirketlerle paylaşacağını duyurdu. AB dışındaki kullanıcıları kapsayan ve Türk kullanıcıları da etkileyecek olan WhatsApp'ın yeni şartları ve gizlilik politikasının 8 Şubat 2021'de yürürlüğe gireceği, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin ise uygulamayı kullanamayacağı da belirtildi.

Yapılan açıklamanın ardından kullanıcıların birçoğu, uygulamayı sileceğini ve başka bir anlık mesajlaşma programı kullanacaklarını söyleyerek karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Survivor Dijital Medya Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Bu yeni gizlilik politikaları sadece AB dışındaki kullanıcıları kapsıyor çünkü WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşması Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümlerine aykırıdır. GDPR, Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda veri koruma ve gizliliğe ilişkin Avrupa Birliği yasasında yer alan bir düzenlemedir. Bu yasa nedeni ile WhatsApp AB ülkelerinde, verilerini Facebook ya da 3'üncü taraf hiçbir şirket ile paylaşamaz" diye konuştu.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ PAYLAŞILACAK

Anlık mesajlaşma uygulamasının güncellenmiş gizlilik politikasının detayları ile ilgili bilgi veren Açıkelli, "WhastApp, bilgilerinizi 'faaliyetlerini kolaylaştırmak, desteklemek, entegre etmek ve hizmetlerini geliştirmek' için Facebook şirket ailesiyle paylaşabileceğini söylüyor. Bu, cep telefonu numaranızı ve uygulamada hesap oluştururken verdiğiniz temel bilgileri içerir. Ayrıca kullanıcı etkinliğini, uygulamayı ne sıklıkta kullandığınızı, kullandığınız diğer özellikleri, profil fotoğrafınızı, durumunuzu ve 'hakkında' kısmında kendinizle ilgili verdiğiniz kişisel bilgilerinizi toplayıp paylaşacağı anlamına gelir" dedi.

Açıkelli, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca uygulamayı kullandığınız cihaz, mobil ağınız, IP adresiniz gibi cihaz düzeyinde bilgilerle birlikte konum bilgilerine erişim verdiğiniz takdirde cihazınızdan kesin konum bilgilerini de toplayıp Facebook ve grup şirketleri ile paylaşabilecek."

MESAJLARA ERİŞİM SAĞLANMAYACAK

Birçok kişinin kişisel bilgilerine ulaşılması ve mesajlarının okunmasıyla ilgili kaygı duyduğunu dile getiren Açıkelli, "Bilgileriniz Facebook ve diğer grup şirketleri tarafından size önerilerde bulunmak, kişiselleştirilmiş teklifler sunabilmek, hizmet iyileştirmeleri, satın almaya yardımcı olmak ve Facebook Şirket Ürünleri genelinde alakalı teklifler ve reklamlar göstermek için kullanılabilecekler. Yeni gizlilik politikasında, tüm mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğu da vurgulandı. Yani ne WhatsApp, ne Facebook, ne grup şirketleri ne de üçüncü şahıslar mesajlarınıza erişemez veya bunları okuyamazlar" diye konuştu.

DAHA FAZLA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM

WhatsApp'ın hizmetlerinde üçüncü taraf reklamlarına şu aşamada izin verilmediğini belirtirken ileride reklam göstermeye de yeşil ışık yaktığına dikkat çeken Açıkelli, "Yeni gizlilik politikasında bu durum ile ilgili 'Bunları tanıtma niyetimiz yok, ancak bunu yaparsak, bu Gizlilik Politikasını güncelleyeceğiz' diyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir uygulama içinde reklam gösterilmeyecek olsa da sizinle ilgili sahip olduğu bilgileri, reklam ve pazarlama yapmak için kullanıyor olacak. Yani verilerden elde ettiği bilgilerle Facebook ve Instagam üzerinden daha fazla kişiselleştirilmiş reklamlar gösterecek" dedi.

Kullanıcı ile işletme arasındaki sohbetlerin uçtan uca şifrelenmeye devam edildiğini söyleyen Açıkelli, sözlerine şöyle devam etti:

"WhatsApp'ın sahip olduğu WhatsApp Business uygulaması ile işletmeler, hedef kitlelerine yönelik reklam verebiliyor ve müşterileri ile iletişim kurabiliyorlar zaten. Bu süreçte WhatsApp genel gizlilik politikalarına göre sizinle bir İşletme arasındaki sohbetler uçtan-uca şifrelenmeye devam ediyor. Fakat mesaj alındıktan sonra işletmenin kendi gizlilik uygulamalarına tabi olunuyor. Bu şu demek oluyor, siz WhatsApp Business ile bir işletme ile iletişime geçerken verdiğiniz bilgilerin işletmeye ulaşması ile bu bilgilerin güvenliği ve nasıl saklanacağı, kimlerle paylaşılacağı işletmenin sorumluluğundadır."

SÖZLEŞME KABUL EDİLMEZSE, KULLANICI BİLGİLERİ SUNUCUDAN SİLİNECEK

Açıkelli, kullanıcıların uygulamayı silmesi durumunda bilgilerinin sunuculardan silineceğini belirterek, "Hesabınızı sildiğinizde, teslim edilmeyen mesajlarınız, diğer bilgilerinizle birlikte sunuculardan silinecek. Ancak, kullanıcılar yalnızca WhatsApp'ı kaldırmamalı, hesaplarını WhatsApp'tan da silmeli. Fakat kullanıcı hesabını sildiğinde, diğer kullanıcıların kendisiyle ilgili sahip olduğu bilgileri, örneğin onlara gönderdiği mesajların kopyalarını etkilemeyecektir" diyerek geçmiş mesajlaşmaların hesabını silmeyen kullanıcılarda var olmaya devam edeceğini söyledi.

ELON MUSK DA ALTERNATİF UYGULAMA TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Anlık mesajlaşma uygulamalarıyla ilgili alternatiflerden bahseden Açıkelli, "WhatsApp'ın değişen bu hizmet şartlarının zorunlu olması, kullanıcıların değişikliği kabul etmesi ya da hesaplarını silmesi gerekmesi dünya çapında yankı uyandırmış durumda ve tüm dünyada sosyal medyada viral bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin adamı, teknoloji girişimcisi olan Elon Mask bu sürece 'Signal' kullanın diyerek dahil oldu. Bu uygulama WhatsApp'ın Facebook'tan istifa eden ilk kurucuları tarafından kuruldu. Özelliklerinin birçoğu da birbirine benzer. Ancak WhatsApp'ın aksine, Signal tamamen açık kaynaklıdır ve uygulama, telefon görüşmelerinize şifreleme uygular" diye konuştu.

"MESAJLAŞMA GÜVENLİĞİ DEĞİŞMEDİ"

Birçok kullanıcının uygulamayı kullanmakla ilgili tereddütleri olduğuna dikkat çeken Açıkaelli, "Yani siz 'uygulamayı kullanmayı bırakacağım' deseniz de iş yaptığınız ya da iletişim kurduğunuz kişiler halen kullanmaya devam ediyorlarsa siz yine kullanmak zorunda kalabilirsiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı