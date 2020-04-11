Yeni geliştirilen silajlık mısır ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen "Pehlivan07" adlı silajlık mısır çeşidinin standart türlere göre yüzde 7,7 daha fazla verime sahip olduğunu, bu tohumların ekilmesiyle ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen "Pehlivan07" adlı silajlık mısır çeşidinin standart türlere göre yüzde 7,7 daha fazla verime sahip olduğunu, bu tohumların ekilmesiyle ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi. Kaynak: Dunya.com