Yeni geliştirilen hububat tohumları çiftçilere tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni geliştirilen hububat tohumları çiftçilere tanıtıldı

Yeni geliştirilen hububat tohumları çiftçilere tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Niğde'de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen buğday, arpa, yulaf, gibi kuraklığa dayanıklı yerli 7 hububat çeşidinin tanıtımı yapıldı.

Niğde'de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen buğday, arpa, yulaf, gibi kuraklığa dayanıklı yerli 7 hububat çeşidinin tanıtımı yapıldı.

KOP Bölgesine Uygun Geliştirilmiş Kurağa Dayanıklı Hububat Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Patates Araştırma Enstitüsünde "Tarla Günü" etkinliğini düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, bu yıl kuraklığın hububatı şiddetli bir şekilde etkilediğini söyledi.

Özdemir, "Kuraklıktan dolayı bazı yerlerde biçerler giremedi. Yer altı ve yer üstü sularıyla ilgili problemler var. Biz kuraklığa veya iklim değişikliğine hazır olmamız lazım ki bu işlerden daha az etkilenelim. Bakanlığımız 'kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştirin' dedi ve yaklaşık 10 yıldır 10 binlerce materyali sizler için tarayarak kurağa dayanıklı çeşitleri bulduk, geliştirdik, tescil ettirdik ve huzurlarınıza sunuyoruz. Buğdaydır, arpadır, yulaftır. Normalde kurağa dayanıklılık verimi aşağıya çeken veya stabil kılan bir gendir. Kurağa dayanıklılık çok genle kontrol ediliyor. Bizim istediğimiz öyle bir buğday olmalı ki kurağa dayanıklı olsun ancak mevsim yağışlı geçerse de verimini artırma potansiyeli olsun. Burada ekili olan buğdaylarda bazılarında kuruda 300 kilogram verim aldık, 900 kilo verim aldık çok yağmur yağdığında. Bu ürünlerde öyle bir potansiyel var ki yağışlı geçen mevsimlerde verimini iki, üç katına kadar artırabiliyor, artı kalite. Sanayici, uncu, kaliteyi çok önemsiyor, kaliteye göre buğdayınızın fiyatı yükseliyor. Mesela 'taner' buğdayımızın Türkiye'de yetiştirilmiş en kaliteli buğday çeşidi. Enerji değeri, un olma kabiliyeti, proteinin kalitesi 271. Daha yüksek verim, kuraklıktan korunma daha yüksek kalite, aynı zamanda bazılarının boya da yüksek, saman verimi de yüksektir" dedi.

Konuşmanın ardından buğday, arpa, yulaf, gibi kuraklığa dayanıklı yerli 7 hububat çeşidi tanıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Bülent Uygun Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni geliştirilen hububat tohumları çiftçilere tanıtıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 01:25:06. #1.15#

title