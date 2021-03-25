Yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi tamam
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Yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi tamam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi tamam

Bafra Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan ve şehrin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek niteliklere sahip yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Bafra Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan ve şehrin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek niteliklere sahip yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Asri Mezarlık sınırları içerisinde yer alan yeni gasilhane yaklaşık 550 metre kare kapalı alanda hizmet veriyor. Bafra için oldukça önemli bir proje olarak nitelendirilen ve şubat ayı itibarıyla hizmete geçirilen yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi Bafra Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçmiş yılların ihtiyaçlarına göre yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış eski gasilhanenin yerine modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek bir gasilhaneyi hayata geçirdik. Çalışmaların devam ettiği süreç içerisinde ilçemizde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için Çetinkaya Mahallemizdeki gasilhanenin hizmet vermesini sağladık. Yeni gasilhanemizin çevre düzenleme çalışmaları kendi ekiplerimizce tamamlandı" dedi.

Yeni gasilhane bünyesinde bay-bayan gasilhane, morg, bekleme salonu, 2 adet personel ve memur odası, bay-bayan din görevlisi odası, arşiv odası, çay ocağı, kefen ve malzeme deposu ve bay-bayan-engelli wc yer alıyor. - SAMSUN

Yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi tamam
Yeni gasilhanenin çevre düzenlemesi tamam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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