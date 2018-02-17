Fujifilm Yeni Amiral Gemisi Dijital Kamerası X-H1'i Duyurdu



Yeni Fujifilm X-H1, Video Odaklı Görüntü Sabitleme Özelliğine Sahip.

Fujifilm, X-H1 modelini duyurdu; bu kamera şirketin sevilen ve övgü alan X serisini bir üst seviyeye taşıyor.

24 Megapiksellik APS-C X-Trans III sensör kullanan X-T2 Modeline benzer fakat orta-format GFX 50S benzer bir tasarıma sahip ve belki de ilk kez kameramanları hedef alan özellikleri barındırıyor. Kesinlikle video odaklı.

5 Eksenli body görüntü sabitleme özelliğine sahip. Bu fotoğraf makinesine takılı herhangi bir mercekle kullanabileceğiniz optik görüntü sabitlemeyi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

Video Fujifilm fotoğraf makinelerinde çoğu zaman ikinci sırada düşünülmüş gibi görünse de, X-H1 ile bu durum değişmiş görünüyor.

200Mbps'lik bir bit hızında DCI 4K (4096 x 2160) ve Rec.2020 renk gamını destekliyor. Ayrıca 120 fps'de yavaş hareketli 1080p kayıt, bir mikrofon giriş jakı ve geliştirilmiş dahili mikrofonda yer alıyor.

Ayrıca, post prodüksiyonda esnekliği en üst düzeye çıkarmak için sönük renkler üreten Eterna adlı yeni bir film simülasyon modu da var.

Kağıt üzerindeki verilerine göre Panasonic GH5 gibi kameralar bu modele üstün gibi görünüyor gelebilir. Ancak video üretmek için iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Body, X-T2 ile çok ortak özellik gösteriyor Ancak Mönitör X-Serisini, GFX 50S modelinden de daha sağlam çekim özelliklerini devralıyor. Şimdi 3 yönde eğilebilen bir ekran ile geliyor.

Tüm bu özellikleri destekleyecek objektif olarakta şirket iki yeni X mount cinema lens – sinema lensi duyurdu.

Fujinon MKX 18-55mm f/2.9 ve MKX 50-135mm f/2.9. Bu iki model ilkbahar ve yaz aylarında satışa sunulacak. sırasıyla 4000$ ve 4300$ fiyatı olacak.

Fujifilm X-H1 Satış Fiyatı?



X-H1'in kendisi 1 Mart'ta satışa sunulacak ve fiyatı 1900$ olacak. Bu haliyle X-T2'nin etiket fiyatından 300 dolar daha fazla. Yeteneklerdeki belirgin artışı göz önüne alındığında makul bir rakam.

Engadget

http://www.teknotalk.com/fujifilm-x-h1-video-odakli-62267/