Yeni fuar merkezi için 92 milyon TL'ye yer alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cengiz Topel Havaalanın yanında 321 bin metrekare alanı 92 milyon TL'ye alarak fuar merkezi yapılması için çalışma başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz kış yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Uluslararası Fuar Merkezi için yaptığı fizibilite çalışması sonucu yapının depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığı belirlenmişti. Bunun üzerine binayı yıkıp yeni bir fuar merkezi yapmaya karar veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fuar merkezini Cengiz Topel Havaalanının yanına yapmak için çalışmalarını tamamladı.

Cengiz Topel Havaalanın yanında bulunan ışıkların sağ tarafında kalan 321 bin metrekare alana sahip özel mülkiyet alanı Büyükşehir tarafından Yeni Uluslararası Fuar Merkezi yapılmak üzere satın alındı. 92 milyon TL ödenerek satın alınarak tapusu alınan arazide Genel Sekreter Balamir Gündoğdu incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal'da eşlik etti.

"Fuarcılığın merkezi olacak"

Alanda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, "Geçtiğimiz kış ayında İnterteks fuar alanında bir çökme meydana geldi. Ardından yaptığımız çalışmalarla yapının depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığını tespit ettik. Şehrimize yeni bir fuar merkezi yapmak için çalışmalara başladık. Cengiz Topel Havaalanının hemen yanında ki 321 bin metrekarelik alanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak satın aldık. 92 milyon TL'yi peşin ödeyerek arazinin satış işlemlerini tamamladık, tapumuzu aldık. Proje çalışmalarına da başladık. Mevcut fuar merkezini yıkarak, bu alana uluslararası fuarcılığın yapılabileceği bir fuar merkezi inşa edeceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. - KOCAELİ