Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak
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Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak

Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatyalıların ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Fuar Merkezi inşaatında son aşamaya geldi.

Malatyalıların ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Fuar Merkezi inşaatında son aşamaya geldi. Yeni Fuar Merkezi çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkezin Haziran ayının sonunda açılacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte gerçekleştirilen Yeni Fuar Merkezi inşaat alanında çevre düzeni çalışmalarına geçildi. İçerisinde fuar alanı, konferans salonu, yaklaşık 400 kişilik kongre salonu, toplantı salonları, eğitim salonları, idari bina, kafeterya ve sosyal donatıların olduğu alanda inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, ilgili Şube Müdürleri ve müellif firma yetkilileri de eşlik etti.

"Fuar merkezi haziran ayında tamamlanacak"

Çalışmalarda son aşamaya gelinen Yeni Fuar Merkezi hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Şehrimizin bir fuar merkezi yoktu. Büyükşehir Belediye binamızın yanında her türlü organizasyonlar yapılıyordu. O bölge ciddi bir trafik sıkışıklığına ve alanın kötü kullanımına neden oluyordu. Mişmiş Park alanında bulunan yerin daha kullanışlı bir hale getirilmesi ve insanların ihtiyacını, bölgenin ihtiyacını karşılaması için bir fuar merkezi yapılması için başkanımızın talimatlarıyla fuar merkezimizin bütün projelerini hazırladık. Alanın yol planlarını, iç dizaynını yaptık. İçerisinde konferans salonu, fuaye alanı gibi birimlerin bulunduğu inşaatın çalışmalarına başlamıştık. İnşaatımızda artık son aşamaya geldik ve çevre imalatları yapılıyor. Yeni Fuar Merkezimizi Haziran ayının sonunda bitirmiş olacağız" dedi.

"Fuarların çadırlarda yapılması Malatya'ya yakışmıyordu"

Medeniyetlerin, uygarlıkların, kültürlerin merkezi ve Anadolu'yu Anayurt yapan bir merkeze yakışır ve yaraşır fuar merkezi yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Büyükşehir Malatya'ya yakışan bir fuar merkezi gerekiyordu. Fuarların çadırlarda, kuytu köşelerde veya dar alanda yapılması Malatya'ya yakışmıyordu. Mişmiş park diye tabir edilen yerde mevcut fuar alanının yeterli olmadığı, kifayet etmediği ve onun için alanın gerçek anlamda modern bir fuar merkezine kavuşması ve fiziki bir yapıya kavuşması adına göreve geldiğimizde verdiğimiz talimatla yapılan plan çerçevesinde paydaşımız olan Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte Fuar Merkezini inşa ettik. Şuanda inşaat alanında çalışmalar son aşamaya geldi. İnşallah Haziran ayı sonunda inşaatımız biter ve Malatya ile birlikte bölgeye hitap edecek fuar merkezi hüviyetine kavuşur.

Fuar Merkezimizde giriş alanı, fuaye alanı, konferans salonları, toplantı salonları, sosyal donatı alanları ve sosyal ihtiyaçların giderileceği fiziki yapıların yapılması sağlandı. Ayrıca fuar alanına gelen sektör temsilcilerinin gerektiğinde toplantılarını yapacağı ofislerin ve odaların olması, konferans salonlarının olması hakikaten modern anlamda bir fuar merkezinde nelerin olması gerekirse Malatya'mızda yapılan Fuar Merkezimizde de arkadaşlarımız içeriğini dolu dolu yansıtmışlar. Fuar Merkezi girişinde de gerçek anlamda Malatya'nın tarihi misyonunu yansıtacak gerekli rölyef ve seramik çalışmalarıyla ilgili işlemler devam ediyor.

Açık sergi alanı ve hemen karşı tarafında bulunan amfi tiyatro şeklinde sekileme basamakları ve hemen alanın yanında 5 bin kişilik spor salonu, jimnastik salonu ve gençlik karşılama merkezinin yapılmasıyla birlikte alanın Malatya'nın güzide ve mümtaz bir yer olması adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle hemen fuar alanının bitişiğinde bulunan kafeteryanın da gölet manzaralı olması ve kafeteryaya gelecek misafirlerimizin rahatlıkla kahvelerini içerek dinlenebilecekleri, sohbet edebilecekleri, streslerini atabilecekleri mekanların olması önemli. Diğer taraftan ihtiyaçların karşılanacak mescitlerin olması, sosyal donatı alanların olmasıyla Malatya'ya yakışır bir fuar merkezi oldu. Fuar merkezinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Haziran ayının sonunda çevre yollarıyla birlikte açılışını da gerçekleştiririz. Çalışmaların Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak
Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak
Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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