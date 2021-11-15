/yeni fotoğraflarla / Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları

"herkes katil, kadın erkek, tartışma" gibi notlar da yer alıyor.

SPOR VE CİNAYET NOTLARI

"İZOLE OLMAK İSTEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAKTA SIKINTIALR YAŞADIĞINI DÜŞÜNEBİLİRİZ"

"GİDİŞATIN ÇOK SAĞLIKLI OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

"KENDİ KOYDUĞU KURALLARA UYMAYA ÇALIŞMIŞ"