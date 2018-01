CARMEDYA – Ford Transit Custom, markanın ticari sınıfta başarılı üyelerinden biriydi. Marka modeli yenileyerek Türkiye"de 86.190 TL"den satışa sundu.

Yeni Ford Transit Custom Türkiye"de kaç paradan satılacak?



Modelin tasarımında önemli değişimler oldu. Yeni far ve tampon grubu aracın daha modenr görünmesini sağlamış. Bir diğer önemli değişim ise otomobilin içinde gerçekleşmiş. Güncel Ford modellerinden hatırladığımız kokpit tasarımı burada yerini almış. Orta konsolda SYNC 2 adında 4 inç büyüklüğünde bir ekran da yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı ise 86.190 TL"den satışa sundu. Markanın diğer fiyatlandırma sistemi ise aşağıdaki gibidir.

Yeni 2018 Ford Transit Custom Türkiye fiyat listesi



Van

2.0L EcoBlue TDCi 105PS (360Nm) Euro 6 Kısa (320S) 3100 2+1 6 İleri Manuel Trend 86.190 TL

2.0L EcoBlue TDCi 130PS (385Nm) Euro 6 Uzun (340L) 3325 2+1 6 İleri Manuel Trend 90.560 TL

2.0L EcoBlue TDCi 130PS (385Nm) Euro 6 Kısa – Orta Tavan (340S) 3325 2+1 6 İleri Manuel Trend 92.660 TL

2.0L EcoBlue TDCi 130PS (385Nm) Euro 6 Uzun – Orta Tavan (340L) 3325 2+1 6 İleri Manuel Trend 93.605 TL

2.0L EcoBlue TDCi 170PS (405Nm) Euro 6 Kısa – Orta Tavan (340S) 3325 2+1 Önden Çeker 6 İleri Otomatik Trend 100.780 TL

Kombi

2.0L EcoBlue TDCi 130PS (385Nm) Euro 6 Kısa (320S) 3100 5+1 6 İleri Manuel Trend 102.140 TL

2.0L EcoBlue TDCi 170PS (405Nm) Euro 6 Kısa (320S) 3100 5+1 6 İleri Manuel Deluxe 109.850 TL

2.0L EcoBlue TDCi 170PS (405Nm) Euro 6 Kısa (320S) 3100 5+1 6 İleri Otomatik Deluxe 116.165 TL

Kombi Van

2.0L EcoBlue TDCi 130PS (385Nm) Euro 6 Kısa (320S) 3100 5+1 6 İleri Manuel Trend 101.735 TL

2.0L EcoBlue TDCi 170PS (405Nm) Euro 6 Kısa (320S) 3100 5+1 6 İleri Manuel Deluxe 109.400 TL

2.0L EcoBlue TDCi 170PS (405Nm) Euro 6 Kısa (320S) 3100 5+1 6 İleri Otomatik Deluxe 115.715 TL

2.0L EcoBlue TDCi 130PS (385Nm) Euro 6 Uzun (320L) 3100 5+1 6 İleri Manuel Trend 105.570 TL

2.0L EcoBlue TDCi 170PS (405Nm) Euro 6 Uzun (320L) 3100 5+1 6 İleri Manuel Deluxe 113.290 TL

2.0L EcoBlue TDCi 170PS (405Nm) Euro 6 Uzun (320L) 3100 5+1 6 İleri Otomatik Deluxe 119.605 TL

Yeni Ford Transit Ekstra donanım fiyatları



VAN Trend

Fonksiyonel Paket 2.730 TL

– Camlı Arka Kapı

– Çift Kayar Kapı

– Yük Alanı Koruma Kiti

— Sızdırmaz Taban Kaplaması

— Yan Panel Tam Seviye Kaplamalar

Tekno Paket 1.590 TL

– Sync 2 + 4″ Ekran

– Hız Kontrol Sistemi

– Otomatik Start/ Stop

Güvenlik Paket 1.910 TL

– Ön Yolcu Hava Yastığı

– Alarm

– Net Görüş Paketi

— Isıtmalı Ön Cam

— Otomatik Yanan Ön Farlar

— Silecek Suyu Seviye Sensörü

Güç Paketi 640 TL

– 230 V Güç çıkışı (Elektrik Soketi)

Tekno Paket – 2 1.335 1.335

– Hız Kontrol Sistemi

– Otomatik Start/ Stop

Trend & Deluxe Fonksiyonel Paket – 2 Kombi & Kombi Van 2.005 TL

– Çift Kayar Kapı

Güvenlik Paketi Kombi & Kombi Van 2.110 TL

– Ön Yolcu Hava Yastığı

– Alarm

– Net Görüş Paketi

— Isıtmalı Ön Cam

— Otomatik Yanan Ön Farlar

— Silecek Suyu Seviye Sensörü

Güç Paketi Kombi & Kombi Van 710 TL

– 230 V Güç çıkışı (Elektrik Soketi)

Önden/ Arkadan Üflemeli Klima (Isıtma-Soğutma özellikli) Kombi 6.210 TL

HID Xenon Dinamik Ön Farlar Kombi & Kombi Van 1.765 TL

