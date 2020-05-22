Yeni Ford Kuga Türkiye'de haziran ayında satışa sunulacak
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Yeni Ford Kuga Türkiye'de haziran ayında satışa sunulacak

Ford'un Avrupa'da en çok satan SUV modeli olan Kuga, Türkiye'de de satışa sunulacak.

Yeni Ford Kuga Türkiye'de haziran ayında satışa sunulacak
22.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:54

Ford'un Avrupa'da en çok satan SUV modeli olan Kuga, Türkiye'de de satışa sunulacak. Yeni Kuga için alınan ön siparişler, haziran sonu itibarıyla sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Ford Otosan açıklamasına göre, yenilenen Ford Kuga şık tasarımıyla dikkati çekerken tamamen yenilenen daha geniş iç mekan ve konfor sunan tasarım ve teknoloji detaylarıyla da öne çıkıyor.

Style, Titanium ve daha sportif karakterli ST Line versiyonlarına sahip olan yeni Ford Kuga gelişmiş güç ve aktarma organlarıyla üst düzey verimlilik sunuyor.

Ford Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2.0lt Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motorla zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği de sunuyor.

Yeni Ford Kuga, 269 bin 300 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla haziran ayı itibarıyla Ford Yetkili Satıcıları'nda satışa çıkacak.

"Şu an sınırlı sayıda olmak üzere ön satışa başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Kuga'nın Avrupa'da büyük beğeni topladığını belirterek, "Geleceğin SUV'u olarak konumlandırdığımız yeni Ford Kuga Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de çok beğenilen bir model ve büyük talep görüyor. Müşterilerimizin bu talebini değerlendirerek biz de yeni Kuga'yı Türkiye'deki müşterilerimizle hızlıca buluşturmak üzere harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Şu an sınırlı sayıda olmak üzere ön satışa başladıklarını bildiren Yücetürk, şunları kaydetti:

"Yeni Kuga için alınan ön siparişler, haziran sonu itibarıyla sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Bununla birlikte, çok yakında Yeni Kuga modelimizi 'Ford Dijital Stüdyo' hizmetimizle müşterilerimize dijital ortamda sunacağız. Müşterilerimiz, 'Ford Dijital Stüdyo' aracılığıyla seçili Ford modellerini bilgisayarından, telefonundan ya da tabletinden inceleyip, kendisine özel satış danışmanına istediği soruyu sorabiliyor. Bu hizmete erişmek için online randevu almaları yeterli. Yeni Kuga'nın dikkat çekici tasarımını, ileri teknolojileri ve sınıf lideri 2. sıra diz mesafesini müşterilerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

Müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı

Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, müşterilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan yeni Ford Kuga daha şık hatlar, arkaya doğru uzanan ön farlar, daha uzun motor kaputu, daha eğimli arka cam, genişleyen omuz ve daha alçak tavan çizgisi ile uzun dingil mesafesine sahip akıcı hatlarıyla öne çıkıyor.

Buz Beyazı, Blazer Mavi, Pasifik Mavi, Aytozu Gri, Akik Siyah, Kurşun Gri, Manyetik Gri, Kumsal Gri, Bronz Turuncu, Mercan Kırmızı ve Platin Beyaz olmak üzere 11 farklı gövde rengiyle satışa çıkacak Yeni Kuga'da ayrıca ilk kez seçilebilir sürüş modu teknolojisi sunuluyor.

Yeni Kuga, Ford Co-Pilot 360 derece, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi gelişmiş uygulamalarla üstün güvenlik seviyesi barındırırken, B&O Ses Sistemi, Dinamik LED Ön Far Sistemi, Aktif Park Asistanı, 180° Ön Görüş Kamerası, 12,3 inç Dijital Gösterge Paneli, 2. Sıra Kayar Koltuk Tasarımı, Isıtmalı Arka Koltukları ve Göz Hizası Gösterge Paneli ile de teknoloji noktasında zengin donanımlar içeriyor.

- Şarj edilebilir (Plug-in) Hibrit modeli de Türkiye'ye gelecek

Ayrıca gelecek dönemde şarj edilebilir (Plug-in) hibrit versiyonunun da Türkiye'de sunulması planlanan yeni Kuga'nın ilk etapta 1.5 litre EcoBoost benzinli manuel şanzımanlı versiyonu ve sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel versiyonları Türkiye'de satışa sunulacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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