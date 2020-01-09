Yeni Foça Jandarma Komando Okuluna "Kahramanlık" ödülü
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Yeni Foça Jandarma Komando Okuluna "Kahramanlık" ödülü

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına "Kahramanlık" ödülü verildi.

09.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:06
Yeni Foça Jandarma Komando Okuluna

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Yeni Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına "Kahramanlık" ödülü verildi.

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından "Kahramanlık" ödülü verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Okul Komutanlığına ve gerçekleşen eğitimlere yönelik bir paylaştı. Yapılan paylaşıma, "İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına 'Demokrasi ve Kahramanlık' ödülü verilmiştir" notu düşüldü.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yeni Foça Jandarma Komando Okuluna "Kahramanlık" ödülü
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