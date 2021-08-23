Yeni Foça Geleneksel Beachvolley Turnuvası, gerçekleşti
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Yeni Foça Geleneksel Beachvolley Turnuvası, gerçekleşti

Yeni Foça Geleneksel Beachvolley Turnuvası, gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeni Foça Geleneksel Beachvolley Turnuvası, 21-22 Ağustos tarihlerinde Yeni Foça Burunucu sahilinde gerçekleştirildi.

Foça Belediyesi tarafından Dalton Kolejinin katkılarıyla düzenlenen turnuvada voleybolun güzellikleri, oyuncuların ve sporseverlerin sevinci görülmeye değerdi.

Turnuvanın birinci gününde gösteri maçına çıkan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Dalton Kolejine, geleneksel turnuvaya katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni Foça Geleneksel Beachvolley Turnuvasının sonunda, 18 yaş altı kategorisi 1.'si Ela ve Selin, karma kategorisi 1.'si 'Wind Kings' ve büyükler kategorisi 1.'si 'Kör ve Göbekli' Halil ve Engin'e madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: Bültenler

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