Yeni Foça'da oratoryo gösterisi
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Yeni Foça'da oratoryo gösterisi

Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi tarafından, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla Öğretmenler Haftası kutlamaları kapsamında Yeni Foça'da ''Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda'' isimli oratoryo sahnelendi.

27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:56
Yeni Foça'da oratoryo gösterisi

Şair Cahit Külebi'nin eseri ''Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda'' oratoryosu, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ulu Önder Başöğretmen 'ü anmak ve Öğretmenler Haftasını kutlamak için hazırlanan oratoryoda emek veren Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz'e, oratoryonun müziklerini hazırlayan Alaaddin Yiğit'e, yönetmen Nuray Çiloğlu'na ve Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Şiir Korosuna teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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