Yeni Foça'da oratoryo gösterisi
Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi tarafından, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla Öğretmenler Haftası kutlamaları kapsamında Yeni Foça'da ''Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda'' isimli oratoryo sahnelendi.
Şair Cahit Külebi'nin eseri ''Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda'' oratoryosu, izleyenler tarafından çok beğenildi.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ulu Önder Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve Öğretmenler Haftasını kutlamak için hazırlanan oratoryoda emek veren Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz'e, oratoryonun müziklerini hazırlayan Alaaddin Yiğit'e, yönetmen Nuray Çiloğlu'na ve Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Şiir Korosuna teşekkür etti.