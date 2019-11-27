Yeni Foça'da oratoryo gösterisi

27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:56

Şair Cahit Külebi'nin eseri ''Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda'' oratoryosu, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ulu Önder Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve Öğretmenler Haftasını kutlamak için hazırlanan oratoryoda emek veren Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz'e, oratoryonun müziklerini hazırlayan Alaaddin Yiğit'e, yönetmen Nuray Çiloğlu'na ve Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Şiir Korosuna teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler