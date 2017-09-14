Yeni Foça'da Anlamlı Turnuva

İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü anısına Yeni Foça'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek.



İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü anısına düzenlenecek olan masa tenisi turnuvası, Yeni Foça'daki çok amaçlı salonda 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TMTF İl Temsilciliği ve Foça Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenecek turnuvaya; Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Manisa ve Muğla'dan toplam 160 sporcu katılacak. 16 Eylül Cumartesi günü, saat 10.00'da başlayacak olan müsabakada; ferdi ve çift maçları yapılacak. - İZMİR