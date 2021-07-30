Yeni Foça'da 20 yıldır yenilenmeyen halı saha için "artık yenilensin" çağrısı
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Yeni Foça'da 20 yıldır yenilenmeyen halı saha için "artık yenilensin" çağrısı

Yeni Foça'da 20 yıldır yenilenmeyen halı saha için 'artık yenilensin' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'in Foça ilçesinde, mülkiyeti Foça Belediyesi'ne ait olan ve Yeni Foça'da faaliyette olan halı saha, 20 yılı aşkın süredir yenilenmedi.

İzmir'in Foça ilçesinde, mülkiyeti Foça Belediyesi'ne ait olan ve Yeni Foça'da faaliyette olan halı saha, 20 yılı aşkın süredir yenilenmedi. Turkuaz Spor Kulübü yöneticileri ve halı sahada eğitim gören çocukların velileri, yetkililerden halı sahanın yenilenmesi konusunda yardım bekliyor.

Yeni Foça'da faaliyette olan halı saha, yenilenmeyi bekliyor. 20 yılı aşkın süredir yenilenmeyen ve mülkiyeti Foça Belediyesi'nde bulunan halı sahada kötü zeminin görüntüsü dikkat çekerken, tamir edilse de bu durum yeterli olmuyor. Turkuaz Spor Kulübü, bölgede zor şartlar altında eğitimlerini çocuklara yönelik sürdürürken, yetkililer sahanın yenilenmesi için çağrı yaptı.

"Sahanın zemini 20 yıldır değişmedi"

Kulüp Başkanı Raşit Tala, "Sahanın zemini 20 yıldır değişmedi. Kendi imkanlarımız ile halı saha üzerinde yıpranan yerleri değiştiriyor veya tamir ediyoruz; ancak bu yeterli olmuyor. Daha önceleri birçok kez yıpranmış yerleri kendim yaptım lakin; 30 ekim 2020 tarihinde yaşanan depremde zeminin direncinin artık çok zayıf olmasından dolayı zeminde tamir edilemeyecek boyutta hasarlar oluştu. 5 yaşından 14 yaşına kadar kuzey ege bölgesinde tek spor kulübüyüz, tek ayrıcalığımız çocuk spor kulübü olmamız. 2017 yılında kurulan spor kulübüz, federasyon nezdinde belgeli kulüptür. Tüm amacımız çocuklarımızı mutlu etmek. Amatör spor kulüplerinde; U9, U10, U11, U12, U13, U14 olarak tüm müsabakalara katılıyoruz" dedi.

Kulüpte spor eğitimi alan öğrenci velisi Serbülent Yıldız da şunları söyledi:

"Buraya aslında Menemen'den geliyoruz. Burada spor eğitiminden çok memnunuz, yaz kış devam ediyoruz. Yeni Foça'da gençler ve çocuklar için yapılabilecek bir spor aktivitesi yok. Halı sahanın yenilenip gençlere daha iyi bir hizmet verilerek, sporu sevdirerek yapılması gençler için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yetkilerin konuya el atarak yardımcı olacağından eminim." - İZMİR

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Yeni Foça'da 20 yıldır yenilenmeyen halı saha için 'artık yenilensin' çağrısı
Yeni Foça'da 20 yıldır yenilenmeyen halı saha için 'artık yenilensin' çağrısı
Yeni Foça'da 20 yıldır yenilenmeyen halı saha için 'artık yenilensin' çağrısı
Yeni Foça'da 20 yıldır yenilenmeyen halı saha için 'artık yenilensin' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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