"Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak"

Kayseri Şehir Terminali'nde işletmecilik yapan Sedat Mirza Binboğa, seyahatlerde açıklanan yeni fiyat tarifesi ile ilgili yaptığı açıklamasında fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, "Kısa mesafede yolcu, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak" dedi.

16.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:36

Kayseri Şehir Terminali'nde işletmecilik yapan Sedat Mirza Binboğa, seyahatlerde açıklanan yeni fiyat tarifesi ile ilgili yaptığı açıklamasında fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, "Kısa mesafede yolcu, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak" dedi.

Terminallerin kapalı kaldığı sürede korsan taşımacıların vatandaşları yüksek fiyatlara taşıyarak mağdur ettiklerini söyleyen terminal işletmecisi Sedat Mirza Binboğa, "Seyahat kısıtlaması Mart'ın 17'sinde geldi ve daha sonra 1 ayın üzerinde kapalı kaldı otogarlarımız ama vatandaşlarımızdan her 100 kişiden 1 kişiye ve ya her bin kişiden 3-5 kişiye ancak izin verilebiliyor, o da çok acil işi olan kişilere veriliyor. Devletimiz çok güzel tedbirler aldı ama burada otobüsçü sektörü ve yolcu mağdur oldu. Özel arabası olan var, olmayan var. Daha önce de bunu söylemiştik, korsan dediğimiz firmalar var. Yolcuların mağduriyetinde otogarların kapanması dolayısı ile dolmuşlar ve taksiler fahiş fiyatlarla, 5-6 katı fiyatlarla yolcu götürdüler. Vatandaş burada hayli mağdur oldu" dedi.

Binboğa, yeni açıklanan fiyat tarifesinin kısa mesafede yolcuya fazla geleceğini ve uzun mesafede de otobüsçüye az geleceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tavan ve taban fiyat tarifesi uygun görülmüş ama tabiri caizse yolcu açısından çok kötü bir fiyat tarifesi. Niye derseniz de Kayseri'den Niğde'ye giden bir kişiden biz 30-40 lira alırken utanıyorduk. Buradan Kırşehir'e vatandaş 25 TL'ye zor gidiyor. Bu fiyatı öğrenciler dahi zor veriyor ama en taban fiyat 100 TL olarak belirlenmiş. 100 TL'yi hiçbir yolcu vermez. Yüzde 30'da uyguna götüreceğiz o da 70 TL ve vatandaş bunu da vermez. Gerekirse taksiyle giderim diyecekler bize ama uzun yola gidecek vatandaş için de otobüsçü mağdur olmuş. Mesela Ankara'ya 150 TL verilmiş ve 150 TL bize çok büyük fiyatlar. Mesela 0-100 kilometre arasında devletimiz en fazla 50 TL fiyat verseydi, 200 kilometreye kadar 70 TL, 300 kilometreye kadar 100 TL gibi bir fiyat verseydi bize yeter fiyatlardı. İstanbul 765 kilometre ve 200 lira verilmiş. Bunda da yüzde 50 kapasite ile gittiğimiz zaman aracın kurtulması mümkün değil. Araç kendi masrafını kurtaramaz. Mesela kısa yolda 100 kilometre olan mesafe 50 TL, Ankara da 100 TL olsaydı, İstanbul bize yeni köprüyle beraber neredeyse 800 kilometre ama oranın da en fazla 250 TL olması lazımdı. İstanbul'dan Van'a giden birini 400 TL'ye götürmesi gerekiyor. Yüzde 50 kapasiteyle arabanın gitmesi mümkün değil. Bir an evvel bunların düzelmesi lazım. Kısa mesafede yolcu çok yorulacak, uzun mesafede otobüsçü yorulacak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Sezen Aksu Cem Yılmaz Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Avrupa Saldırı İngiltere Gaziantep
Şu an buradasınız: "Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 17:04:06. #1.15#
title