HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Yeni finansal düzenin öncüsü Türkiye olacak"

Dünyada yeni finansal düzen için, en çok konuşulan konulardan birini de dijital merkez bankası parası olacağına ve bu konuda da Türkiye'nin öncü ülkelerin biri olacağını dile getiren Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir, "Dijital para, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'ndaki...

16.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:57

Dünyada yeni finansal düzen için, en çok konuşulan konulardan birini de dijital merkez bankası parası olacağına ve bu konuda da Türkiye'nin öncü ülkelerin biri olacağını dile getiren Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir, "Dijital para, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'ndaki en önemli maddelerden biri. 2020 yılında test çalışmalarına başlanması bekleniyor. Bu konuda ilk önemli adımlar Çin'de gerçekleşiyor. E-Yuan yavaş yavaş günlük hayatta Çin vatandaşlarının kullanımına sunulmaya başlandı. Biz de Türkiye olarak, bu dönüşümün öncülerinden biriyiz" dedi.

Dünya bir yandan Koronavirüs krizinin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan salgın sonrası oluşacak yeni finansal düzeni şekillendirmeye çalışıyor. Yavuz Yükselir'e göre dijital para ile birlikte, ekonomide olumlu yönde birçok değişiklik olacak. Yükselir, "Dijital para aslında paranın tam kontrolü demek. Şu an içinde yaşadığımız dönemde, maddi durumları müsait olmayan vatandaşlarımıza yardım birinci önceliğimiz" dedi ve ekledi: "Tabi bu süreçte durumu istismar edenler de var. Dijital para sayesinde, harcamaların yalnızca temel ihtiyaç alanında yapılabileceğini sağlayacak sistemler kurabiliriz. Bunun yanında dijital paraya son kullanma tarihi ekleyebiliriz. Yalnızca salgın döneminde ve yalnızca temel ihtiyaçlar için harcanacak bir sistem kurduğumuzda, hem kaynaklarımızı daha verimli kullanmış oluruz hem de her bir vatandaşımız için gerekli yardımı sağlamış oluruz."

TÜRK LİRASI KULLANIMI ARTACAK

Yavuz Yükselir, "Dijital para ülke olarak kendimize koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmemizde önemli bir unsur olacak. Uzun bir süredir dış ticaretimizde TL'nin kullanım oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu konuda önemli bir mesafe aldık. Bu oranı daha da artırmak için finansal inovasyonlardan yardım alacağız. Dijital para bu konuda elimizi kuvvetlendirecek bir araç." açıklamasında bulundu.

"HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN YENİ UYGULAMALARLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir dijital para etrafında kurgulanacak bir sürü uygulama olabileceğini söyledi. Yükselir, "Ülkemizi ziyaret eden turist sayısında önemli bir yerde olmamıza rağmen, turist başına harcamada istediğimiz seviyede değiliz. Ülkeye girişlerde zorunlu tutulacak ve son kullanma tarihi eklenecek dijital cüzdanlarla, turistlerde harcama isteğini arttırabiliriz. Bunun yanında dijital para aslında bir nevi finansal sistemde aracılık faaliyetini azaltma ve komisyonları düşürme anlamında önemli bir görev üstleniyor. Bugün bankaların mevduat ve kredi döngüsündeki aracılığı da dijital paranın yaygınlaşması ile değişebilir. Tasarruf sahiplerinin istediği şirket ya da sektöre direkt birikimlerini kredi olarak vermesinde, dijital para olarak verimliliği yüksek sistemler ortaya çıkarabiliriz." diye konuştu.

"DİJİTAL LİRA ETRAFINDAKİ GİRİŞİMLERE YATIRIM YAPACAĞIZ"

Daha önce Türk finansal teknoloji girişimlerine bireysel yatırım yaptığını dile getiren Yavuz Yükselir artık bundan sonra bu tür yatırımlara Yükselir Group çatısı altında devam edeceğini söyledi. Yavuz Yükselir, "Türkiye koronavirüs sonrası yeni finansal düzende öncü ülkelerden biri olacak. Finansal teknolojide yetişmiş insan kaynağımız var. Türkiye'de değişimi önceliklendiren ve katma değerli üretime öncülük eden bir yönetim anlayışı var. Biz de Yükselir Group olarak, hem bu vizyonu paylaşıyoruz, hem de bu alanda büyük fırsatlar görüyoruz." şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklili Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklili Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Ekonomi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Ekonomi
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Ekonomi
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Ekonomi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Ekonomi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Ali Babacan Donald Trump Halife Hafter
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: "Yeni finansal düzenin öncüsü Türkiye olacak" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:57:31. #1.14#
title