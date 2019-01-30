Yeni Filistin Hükümetinin Asıl Görevi Genel Seçimleri Düzenlemek"
Filistin'deki Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta, kurulacak yeni hükümetin asıl görevinin genel seçimleri düzenlemek olduğunu söyledi.
Filistin'deki Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta, kurulacak yeni hükümetin asıl görevinin genel seçimleri düzenlemek olduğunu söyledi.
Ebu İyta, Gazze'deki Gazeteciler Sendikası'nda düzenlediği basın toplantısında, "Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı gruplardan oluşacak yeni hükümetin asıl görevi, yasama seçimleri için hazırlık yaparak seçimleri icra etmek olacak." dedi.
Filistin yönetimi ve Anayasa Mahkemesinin, seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde kararı bulunduğunu söyleyen Ebu İyta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Merkez Seçim Kurulu Başkanı Hanna Nasır'ı seçimlerle ilgili istişare yapmakla görevlendirdiğini aktardı.
Kaynak: AA