Yeni Fiat 500, Green NCAP'den "5 yıldız ve en yüksek değerlendirme" notunu aldı
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Yeni Fiat 500, Green NCAP'den "5 yıldız ve en yüksek değerlendirme" notunu aldı

Yeni Fiat 500, Green NCAP'den '5 yıldız ve en yüksek değerlendirme' notunu aldı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Fiat'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP tarafından gerçekleştirilen tüm testlerde en yüksek notları alarak 5 yıldızla ödüllendirildi.

Fiat'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP tarafından gerçekleştirilen tüm testlerde en yüksek notları alarak 5 yıldızla ödüllendirildi.

Tofaş açıklamasına göre, yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500, almış olduğu ödüllerle başarısını pekiştirmeye devam ediyor.

Torino'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen, Fiat'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, 2021 yılında tüm testlerde en yüksek notları alan ilk otomobil ve Enerji Verimliliği Endeksi'nde 10/10 maksimum puanı alan ilk otomobil oldu.

İkonik tasarım, en iyi menzil ve çoklu şarj seçenekleri

Açıklamaya göre, ilk kez pazara sunulduğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasındaki trendlerin öncüsü olan Fiat 500, her nesliyle özel bir misyona sahip ikonik bir otomobil oldu. Ulaşımın daha sürdürülebilir, bağlantılı ve otonom olmasının beklendiği bir çağda, üçüncü nesli ile Fiat markasının çevreci misyonuna katkı sağlıyor. Böylelikle yeni Fiat 500, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sağlamak için sürdürülebilir ulaşım felsefesiyle Fiat DNA'sının bir parçasını oluşturuyor.

Fiat 500, menzil ve şarj hızı konusunda standartları da yeniden belirliyor. 42 kWh lityum iyon bataryalarıyla 320 kilometreye (KM) kadar (WLTP döngüsü) elektrikli sürüş menzili sunan Fiat 500, 85 kW hızlı şarj ile 5 dakikada 50 km menzil için şarj olanağı sunuyor. Bataryayı yüzde 80 seviyesine şarj etmek için ise 35 dakika yeterli oluyor.

87 kW (118 HP) elektromotora sahip olan yeni Fiat 500, 150 km/s (elektronik olarak sınırlandırılmış) maksimum hıza ulaşırken, 0'dan 100 km/s hızlanmasını 9 saniyede gerçekleştiriyor.

Yeni Fiat 500, Green NCAP'den '5 yıldız ve en yüksek değerlendirme' notunu aldı
Yeni Fiat 500, Green NCAP'den '5 yıldız ve en yüksek değerlendirme' notunu aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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