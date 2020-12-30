Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül

Yeni Fiat 500, Fransa'da düzenlenen "2020 Otomobil Ödülleri"nde çevreciliği ile "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" ödülünü kazanırken, Birleşik Krallık'ta DrivingElectric web sitesi tarafından verilen "Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil" ödüllerinin sahibi oldu.

Yeni Fiat 500, Fransa'da düzenlenen "2020 Otomobil Ödülleri"nde çevreciliği ile "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" ödülünü kazanırken, Birleşik Krallık'ta DrivingElectric web sitesi tarafından verilen "Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil" ödüllerinin sahibi oldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, yeni 500'ün, "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" unvanını aldığı Fransa-2020 Otomobil Ödülleri'nin jürisinde, sektörün uzman isimlerin yanı sıra otomobilseverler ve onur konuğu olarak oyuncu Arnaud Ducret de yer aldı. Fiat 500, yeni ve tamamen elektrikli model şık ve ikonik tasarımı, teknolojisi, 320 kilometreye varan menzili ile jüriden övgü aldı.

Yeni 500'ün ödül koleksiyonunda 2020 Red Dot Ödülleri'nden "Tasarım Konsepti" ve Almanya'nın prestijli dergisi "Auto Motor und Sport" tarafından verilen "En İyi Tasarım" ödülleri de yer alıyor. Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) tamamen elektrikli ilk otomobili olan 500, Avrupa'da aldığı ödül sayısını 4'e çıkardı.

Elektrikli yeni Fiat 500'ün özellikleri

Verilen bilgiye göre, elektrikli Fiat 500, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla WLTP normuna göre 320 km'ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresini optimize etmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği devreye giriyor. Kullanıcıların günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 50 kilometrelik menzil ise 5 dakikalık hızlı şarj ile dolabiliyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 şarj edilebilirken, bu özellikler aracın sağ arka kısmının bulunan Combo 2 soketi sayesinde hem AC hem de DC hızlı şarj seçenekleriyle gerçekleşiyor.

Ayrıca, yeni Fiat 500'de FCA için özel olarak geliştirilen ev tipi şarj sistemi Easy Wallbox da yer alıyor. Bluetooth ile kolayca yönetilebilen basit ve erişilebilir bir "tak ve şarj et" niteliğindeki bu çözüm, yeni Fiat 500'ü 3 kW'a kadar güçle şarj etme imkanı sağlıyor. Yine sistemde 7,4 kW'a kadar güç yükseltme desteği, evde 6 saatin biraz üzerinde tam şarj imkanı ve ayrıca halka açık şarj noktalarından yararlanmak üzere bir Mode 3 kablo da bulunuyor. Yeni 500'ün elektrikli motoru 0 km/s'den 100 km/s'ye 9,0 saniyede çıkarken 0 km/s'den 50 km/s'ye 3,1 saniyede ulaşıyor.

Akıllı teknolojiler ve ikonik tasarım

Fiat 500, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunarak şehir içi ulaşımda avantajlar sağlıyor. Yola Bakan Kamera Teknolojisi hem boyuna hem de yanal olarak aracın tüm alanlarını izlerken, Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (iACC); otomobil, bisiklet veya yayaları algılayarak frenleme yapıyor veya aracı hızlandırıyor. Şerit Ortalama Sistemi, işaretler doğru tanımlandığında aracı şeridin ortasında tutuyor. Akıllı Hız Asistanı, hız sınırı levhalarını tanımlayıp uygulanmasını önerirken, ultrasonik sensörleri kullanan Şehir içi Kör Nokta Uyarı Sistemi, aracın kör noktasında bir başka araç algılaması halinde aynada beliren sarı ışık ile sürücüyü uyarıyor. Yorgunluk Tespit Sistemi ise sürücüyü mola vermesi gerektiğinde devreye giriyor. 360 derece sensörler de aracın dört bir yanını kuş bakışı olarak gözlemleyerek manevralarda risk oluşturabilecek bir engel olması halinde sürücüyü uyarıyor.

Ayrıca, geleceğin teknolojisini ikonik tasarım ile buluşturan yeni Fiat 500'de, kullanıcıları daha güçlü ve olgun bir görünüm karşılıyor.

Fiat logosu yerine ön çıtada konumlandırılan ve kenarları açık mavi ile vurgulanan 500 logosu, elektrikli bir otomobil olduğunu geçmişle bağını koparmadan yansıtıyor. Aracın iç mekanındaki kokpit tasarımı ise ilk nesil Fiat 500'e gönderme yapıyor. İnce ve geniş tutulan yatay ön konsol, genişlik algısını artırırken, normalde vites kolunun bulunduğu orta konsolda ise modüler saklama alanları yer alıyor.

Daha fazla omuz ve diz mesafesi sunan iç mekanın tamamen düz zemininde lityum-iyon bataryalar gizleniyor ve bagaj alanına da katkı sağlıyor. Elektrikli ile birlikte Hybrid Fiat 500'ün bazı donanım seviyelerinde, denizden geri kazanılmış plastikten türetilen iplik kullanılan koltuklar bulunurken, diğer versiyonlarda ise ekolojik deri kullanılıyor. Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi, çeşitli kısa yollar, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve Android Auto desteği gibi özellikler ise yolculukları keyifli hale getiriyor. Gelişmiş akıllı telefon desteği sunan sistem, 10,25 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak